С ноги в лицо: Лайф публикует видео начала смертельной поножовщины в Ялте
Лайф публикует видео начала смертельной поножовщины в Ялте
В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер наблюдения, на котором видно начало конфликта между тремя мужчинами в Ялте, в результате которого один из них скончался от ножевых ранений в больнице.
В Ялте участники конфликта избили мужчину, после чего тот умер в больнице. Видео © LIFE
На кадрах трое жителей города выясняют отношения на улице. Двое из них с кулаками накидываются на мужчину в серой кофте, отчего тот падает, но продолжает пытаться отражать удары. В какой-то момент нападающие замечают камеру наблюдения. В финале видео избитому мужчине всё же удаётся подняться, дальнейшее развитие конфликта в объектив камер не попало.
Напомним, в ночь на 7 сентября в одной из больниц Ялты скончался мужчина, доставленный с ножевыми ранениями. По данным следствия, двое злоумышленников сначала его избили, а затем 36 раз ударили ножом. Испугавшись, они отвезли потерпевшего в клинику и скрылись. Правоохранители уже задержали подозреваемых.
LIFE