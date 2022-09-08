С ноги в лицо: Лайф публикует видео начала смертельной поножовщины в Ялте

В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер наблюдения, на котором видно начало конфликта между тремя мужчинами в Ялте, в результате которого один из них скончался от ножевых ранений в больнице.

В Ялте участники конфликта избили мужчину, после чего тот умер в больнице. Видео © LIFE

На кадрах трое жителей города выясняют отношения на улице. Двое из них с кулаками накидываются на мужчину в серой кофте, отчего тот падает, но продолжает пытаться отражать удары. В какой-то момент нападающие замечают камеру наблюдения. В финале видео избитому мужчине всё же удаётся подняться, дальнейшее развитие конфликта в объектив камер не попало.