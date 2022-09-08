ВСУ перестали обстреливать ЗАЭС и теперь закидывают снарядами с дронов

"По ЗАЭС не наблюдалось на данный момент ударов из ствольной артиллерии, но периодически прилетают дроны. На территорию самой ЗАЭС <...> с БПЛА последние два дня сбрасываются снаряды", — приводит его слова ТАСС .

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий допустил полную приостановку работы Запорожской атомной электростанции в случае непрекращающихся обстрелов ВСУ. Он также добавил, что действия Киева сказываются и на местных жителях. Так, по его словам, из-за непрекращающихся обстрелов Энергодара из города продолжают выезжать люди, в том числе проживающие там семьи персонала АЭС.