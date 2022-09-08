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8 сентября, 08:04

ВСУ перестали обстреливать ЗАЭС и теперь закидывают снарядами с дронов

Глава Энергодара Волга: ВСУ забрасывают ЗАЭС снарядами с беспилотников

ВСУ сменили тактику и теперь закидывают Запорожскую АЭС снарядами с беспилотников, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.

"По ЗАЭС не наблюдалось на данный момент ударов из ствольной артиллерии, но периодически прилетают дроны. На территорию самой ЗАЭС <...> с БПЛА последние два дня сбрасываются снаряды", — приводит его слова ТАСС.

В Запорожье озвучен способ остановить обстрелы ЗАЭС

В Запорожье озвучен способ остановить обстрелы ЗАЭС

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий допустил полную приостановку работы Запорожской атомной электростанции в случае непрекращающихся обстрелов ВСУ. Он также добавил, что действия Киева сказываются и на местных жителях. Так, по его словам, из-за непрекращающихся обстрелов Энергодара из города продолжают выезжать люди, в том числе проживающие там семьи персонала АЭС.

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ТАСС / Мальгавко Сергей

Николь Вербер

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