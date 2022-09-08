Силуанов: Доля юаня в экономике РФ будет расти
Силуанов заявил, что считает целесообразным создавать резервы в золоте и юанях
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что ведомство считает целесообразным создавать резервы в золоте, юанях, а также в других "дружественных валютах". Об этом политик заявил в эфире телеканала "Россия 24".
"В нынешних условиях, я думаю, что если создавать резервы и хранить деньги в золотовалютных резервах, то в первую очередь это, конечно, золото, это юань, но также и ряд других валют дружественных стран", — заявил политик.
Глава финансового ведомства добавил, что в сегодняшних условиях роль юаня в российской экономике будет расти.
Ранее Лайф писал, что в Минфине РФ предложили разрешить россиянам инвестировать собственные пенсионные накопления, при этом полной свободы выбора гражданам не дадут. Также планируется, что ведомство создаст некие "критерии" для вложения накоплений.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ