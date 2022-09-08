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8 сентября, 07:51

Силуанов: Доля юаня в экономике РФ будет расти

Силуанов заявил, что считает целесообразным создавать резервы в золоте и юанях

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что ведомство считает целесообразным создавать резервы в золоте, юанях, а также в других "дружественных валютах". Об этом политик заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"В нынешних условиях, я думаю, что если создавать резервы и хранить деньги в золотовалютных резервах, то в первую очередь это, конечно, золото, это юань, но также и ряд других валют дружественных стран", — заявил политик.

Глава финансового ведомства добавил, что в сегодняшних условиях роль юаня в российской экономике будет расти.

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Ранее Лайф писал, что в Минфине РФ предложили разрешить россиянам инвестировать собственные пенсионные накопления, при этом полной свободы выбора гражданам не дадут. Также планируется, что ведомство создаст некие "критерии" для вложения накоплений.

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ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Матвей Шандрыголов

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