Силуанов: Доля юаня в экономике РФ будет расти

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что ведомство считает целесообразным создавать резервы в золоте, юанях, а также в других "дружественных валютах". Об этом политик заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"В нынешних условиях, я думаю, что если создавать резервы и хранить деньги в золотовалютных резервах, то в первую очередь это, конечно, золото, это юань, но также и ряд других валют дружественных стран", — заявил политик.

Глава финансового ведомства добавил, что в сегодняшних условиях роль юаня в российской экономике будет расти.