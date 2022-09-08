Председатель Сената Казахстана поддержал введение семилетнего президентского срока

Председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев поддержал предложение ограничить президенту страны возможность избираться на второй срок при условии, что продолжительность его правления будет увеличена до семи лет.

"Я поддерживаю введение семилетнего президентского срока, чтобы гражданин нашей страны мог на один срок избираться президентом. Это позволит нашей стране развивать политическую конкуренцию, и мы сделаем серьёзный шаг в сторону формирования сбалансированной конкурентной демократической политической системы", — заявил политик в беседе с журналистами.

По его словам, семи лет должно быть достаточно для главы государства, чтобы осуществить свою предвыборную программу и реализовать крупные проекты. Таким образом, считает глава Сената, в стране удастся свести к минимуму попытки сохранить власть в одних руках.