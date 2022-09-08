Прокуратура направила в суд иск о признании блокады Ленинграда геноцидом
Генеральная прокуратура РФ направила в суд иск о признании блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"По поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками прокурором Санкт-Петербурга в городской суд подано заявление о признании её военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа", — говорится в телеграм-канале.
В ведомстве напомнили, что за период блокады Ленинграда в 1941–1944 годах немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками было уничтожено более миллиона советских граждан, жители и городская инфраструктура подвергались систематическим обстрелам и бомбардировкам.
Ранее Лайф писал, что в День памяти жертв блокады Ленинграда в Северной столице заложат памятник и проведут концерты. 8 сентября исполняется 81 год со дня начала блокады города. В этот день в 15:00 в Соляном переулке, где находится Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, состоится открытие закладного камня будущего памятника. Его установят на том месте, где вскоре появится скульптурная композиция "Памяти медицинских работников блокадного Ленинграда".
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