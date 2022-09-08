Прокуратура направила в суд иск о признании блокады Ленинграда геноцидом

Генеральная прокуратура РФ направила в суд иск о признании блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками прокурором Санкт-Петербурга в городской суд подано заявление о признании её военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа", — говорится в телеграм-канале.

В ведомстве напомнили, что за период блокады Ленинграда в 1941–1944 годах немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками было уничтожено более миллиона советских граждан, жители и городская инфраструктура подвергались систематическим обстрелам и бомбардировкам.