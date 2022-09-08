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8 сентября, 07:41

Вратарь "Шахтёра" Пятов заявил, что Тимощуку закрыт путь на Украину

Голкипер "Шахтёра" Андрей Пятов выразил мнение, что тренер "Зенита" и легендарный в прошлом футболист Анатолий Тимощук не сможет вернуться на Украину, так как продолжает работать в России. Об этом пишет Sportowe Fakty.

"Мы хорошо знаем друг друга, но мои чувства к нему очень негативные. Он сделал выбор, он должен нести этот крест, но путь обратно на Украину ему закрыт. В такой ситуации нужно внести ясность", — подчеркнул Пятов.

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Ранее Лайф сообщал, что на Украине Анатолия Тимощука лишили всех наград, а также тренерской лицензии. Произошло это из-за того, что специалист продолжил работать в "Зените" на фоне событий на Украине.

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ТАСС / Валентина Певцова

Шамиль Гаджиев

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