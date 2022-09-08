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8 сентября, 07:38

В Китае подвергли США жёсткой критике из-за России

GT заявил о перевоплощении США в асоциальное государство из-за санкций против России

Антироссийские санкции Запада не смогут изолировать такую ведущую державу, как Россия, но точно "сделают США ещё более асоциальными". Об этом пишет китайское издание Global Times.

"Общественное мнение в США и на Западе порой смотрит на мир через испорченные очки. <…> Нужно подчеркнуть, что США и западные страны не обладают компетенцией, которая позволила бы им вмешиваться в регулярное сотрудничество других государств с Россией. У Вашингтона нет на это никакого права", отмечает автор статьи.

По его убеждению, рестрикции в адрес Москвы противоречат интересам других стран, которые хотят продолжать торгово-экономическое сотрудничество с РФ. В публикации подчёркивается, что большинство государств Азиатско-Тихоокеанского региона не разорвали связей с Россией, то же самое наблюдается и во всём остальном мире.

Компании США стали осваивать лазейку в обход антироссийских санкций

Компании США стали осваивать лазейку в обход антироссийских санкций

Ранее посол России в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в зацикленности на антироссийских санкциях, которая мешает американским властям осознать, что такая стратегия в отношении Москвы потерпела неудачу.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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