Осенний рывок Нурсултана: Почему президент Казахстана Токаев заявил о досрочных выборах и реформах именно сейчас Что означают досрочные выборы для президента Казахстана Токаева, почему их решено объявить именно сейчас и какой вектор отношений с Москвой выберет бывшая союзная республика. 1 сентября, 21:40 Обложка © Getty Images / Iranian Presidency / Handout / Anadolu Agency

За решением о досрочных президентских выборах в Казахстане, которые могут пройти уже осенью, по мнению экспертов, скрывается желание действующего главы государства использовать накопленный профицит популярности. Касым-Жомарт Токаев достаточно успешно выбрался из политического цугцванга, сумев перехватить рычаги власти не без помощи России и ОДКБ. Заявив на фоне январских протестов о новых реформах, он намерен их продолжать. И, действуя ситуативно, президент республики решил использовать ближайшие семь лет для реализации своих планов. Однако стабильности и эффективности предвыборной картинки угрожают ненадёжные политтехнологические инструменты — это ставка на энергию националистических группировок.

Глава Казахстана заявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов в Казахстане, предложив ограничить полномочия президента одним семилетним сроком.

— Считаю необходимым приступить к комплексной перезагрузке ключевых государственных институтов. Политическая традиция, когда власть держала свои планы в секрете от общества, должна уйти в прошлое. Поэтому сегодня я намерен всенародно представить график будущих избирательных кампаний, — отметил Токаев в своём обращении.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Помимо того, Токаев предложил провести досрочные выборы в Нижнюю палату Парламента в первой половине 2023 года; повысить персональную ответственность государственных служащих; осуществить ревизию Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов; объявить амнистию участникам январских волнений (кроме тех, кто совершил тяжкие преступления). В качестве продолжения экономических мер поддержки населения объявлено о перечислении 50% от ежегодного дохода Национального фонда на накопительные счета детей до достижения ими 18 лет. "Налог на роскошь" коснётся лишь дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс.

Эксперты не берутся прогнозировать, как изменятся планы главы Казахстана к концу срока в случае его избрания осенью этого года. Поэтому безапелляционность заявлений ряда политологов о новой главе в политическом транзите республик СНГ пока выглядит недостаточно обоснованно. В Казахстане сейчас выбран вариант досрочных выборов главы страны, очевидно, для того, чтобы получить к окончанию президентского срока экономический результат, считает ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов.

— Токаев должен был продолжить свой реформаторский путь, который он объявил после январских событий. Переносить это на другое время было бы неправильно. Поэтому с его стороны это абсолютно логичный следующий шаг, так же как и предложенные реформы, — отметил Вилисов. — Глава Казахстана достаточно успешно преодолел политический кризис начала года, и теперь ему нужно закрепить результат своей популярности. По сути, то, что он предлагает продлить срок своих полномочий, получив от общества мандат на продолжение реформ, в сложившихся условиях — достаточно вероятное развитие событий.

Максим Вилисов считает, что Токаев собрал профессиональную команду, чтобы реализовать реформы в формате разумных решений. Более того, они ожидаются значительной частью населения. В обществе наблюдается большой запрос на решение социальных проблем, он существовал достаточно давно. Поэтому сложно назвать эти меры популизмом.

В дальнейшем Казахстан, вероятно, будет продолжать многовекторную политику Назарбаева. Поскольку она безальтернативная, особенно в сложившихся условиях. Для президента республики выгодно создать условия открытости власти, это будет способствовать устойчивости политической системы, объясняют эксперты.

— Токаев понимает, что если он сейчас в благоприятных условиях не получит и не продлит свой мандат, то тогда для его реформ временной лаг окажется короче, это будет уже не семь лет, как планируется сейчас, а, например, два года, — комментирует Вилисов.

Политтехнологический инструмент

Сейчас на центрально-азиатской доске очень много игроков. Но это не сказывается на выработке принципиально новых решений в области политических лайфхаков. Большинство руководителей постсоветских республик пытаются разыграть карту "и нашим, и вашим", взращивая националистические ячейки, которые, по задумкам политтехнологов, сначала испугают население, а затем будут побеждены местной администрацией, чтобы увеличить легитимность своей власти. Но к чему это ведёт, мы уже убедились на примере экс-главы Украины Виктора Януковича, который выкормил националистов в своей стране, а затем получил кровавый Майдан, потеряв власть, напоминает политолог Алексей Мартынов.

— Хочется надеяться в связи с сегодняшним заявлением Токаева о необходимости для подрастающего поколения хорошо владеть как казахским языком, так и русским на позитивное развитие событий. Но казахские языковые патрули и прочие негативные тренды пока никуда не исчезли. И рано или поздно это может стать миной замедленного действия и обернуться против действующей политадминистрации, — говорит Мартынов, приводя пример январских погромов, где были задействованы в том числе и националистические ячейки.

Горожане у здания мэрии (акимат). Акции протеста в Казахстане начались 2 января 2022 года в городах Жанаозен и Актау, где жители митинговали против высоких цен на топливо. Казахстан. Алма-Ата. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

В контексте экономической реформы по арабскому сценарию, согласно которой власти республики намерены перечислять 50% от ежегодного дохода Национального фонда на накопительные счета детей, это может стать в дальнейшем популярной практикой для руководителей всей постсоветской френд-зоны, склонных к компромиссам, полагает часть экспертов. Однако объективно судить об этом можно будет лишь через несколько лет.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин Получит ли большинство голосов на предстоящих выборах в Казахстане действующий президент? 0 Да, потому что он собрал популярный социальный кейс Нет, у него много противников Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева