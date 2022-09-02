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Осенний рывок Нурсултана: Почему президент Казахстана Токаев заявил о досрочных выборах и реформах именно сейчас

Что означают досрочные выборы для президента Казахстана Токаева, почему их решено объявить именно сейчас и какой вектор отношений с Москвой выберет бывшая союзная республика.

1 сентября, 21:40
<p>Обложка © Getty Images / Iranian Presidency / Handout / Anadolu Agency</p>

Обложка © Getty Images / Iranian Presidency / Handout / Anadolu Agency

За решением о досрочных президентских выборах в Казахстане, которые могут пройти уже осенью, по мнению экспертов, скрывается желание действующего главы государства использовать накопленный профицит популярности. Касым-Жомарт Токаев достаточно успешно выбрался из политического цугцванга, сумев перехватить рычаги власти не без помощи России и ОДКБ. Заявив на фоне январских протестов о новых реформах, он намерен их продолжать. И, действуя ситуативно, президент республики решил использовать ближайшие семь лет для реализации своих планов. Однако стабильности и эффективности предвыборной картинки угрожают ненадёжные политтехнологические инструменты — это ставка на энергию националистических группировок.

Глава Казахстана заявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов в Казахстане, предложив ограничить полномочия президента одним семилетним сроком.

Считаю необходимым приступить к комплексной перезагрузке ключевых государственных институтов. Политическая традиция, когда власть держала свои планы в секрете от общества, должна уйти в прошлое. Поэтому сегодня я намерен всенародно представить график будущих избирательных кампаний, — отметил Токаев в своём обращении.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Помимо того, Токаев предложил провести досрочные выборы в Нижнюю палату Парламента в первой половине 2023 года; повысить персональную ответственность государственных служащих; осуществить ревизию Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов; объявить амнистию участникам январских волнений (кроме тех, кто совершил тяжкие преступления). В качестве продолжения экономических мер поддержки населения объявлено о перечислении 50% от ежегодного дохода Национального фонда на накопительные счета детей до достижения ими 18 лет. "Налог на роскошь" коснётся лишь дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс.

Эксперты не берутся прогнозировать, как изменятся планы главы Казахстана к концу срока в случае его избрания осенью этого года. Поэтому безапелляционность заявлений ряда политологов о новой главе в политическом транзите республик СНГ пока выглядит недостаточно обоснованно. В Казахстане сейчас выбран вариант досрочных выборов главы страны, очевидно, для того, чтобы получить к окончанию президентского срока экономический результат, считает ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов.

Токаев должен был продолжить свой реформаторский путь, который он объявил после январских событий. Переносить это на другое время было бы неправильно. Поэтому с его стороны это абсолютно логичный следующий шаг, так же как и предложенные реформы, — отметил Вилисов. — Глава Казахстана достаточно успешно преодолел политический кризис начала года, и теперь ему нужно закрепить результат своей популярности. По сути, то, что он предлагает продлить срок своих полномочий, получив от общества мандат на продолжение реформ, в сложившихся условиях достаточно вероятное развитие событий.

Токаев предложил провести досрочные президентские выборы в Казахстане этой осенью

Токаев предложил провести досрочные президентские выборы в Казахстане этой осенью

Максим Вилисов считает, что Токаев собрал профессиональную команду, чтобы реализовать реформы в формате разумных решений. Более того, они ожидаются значительной частью населения. В обществе наблюдается большой запрос на решение социальных проблем, он существовал достаточно давно. Поэтому сложно назвать эти меры популизмом.

В дальнейшем Казахстан, вероятно, будет продолжать многовекторную политику Назарбаева. Поскольку она безальтернативная, особенно в сложившихся условиях. Для президента республики выгодно создать условия открытости власти, это будет способствовать устойчивости политической системы, объясняют эксперты.

Токаев понимает, что если он сейчас в благоприятных условиях не получит и не продлит свой мандат, то тогда для его реформ временной лаг окажется короче, это будет уже не семь лет, как планируется сейчас, а, например, два года, — комментирует Вилисов.

Президент Казахстана Токаев провозгласил новый экономический курс без чрезмерного госвлияния

Президент Казахстана Токаев провозгласил новый экономический курс без чрезмерного госвлияния

Политтехнологический инструмент

Сейчас на центрально-азиатской доске очень много игроков. Но это не сказывается на выработке принципиально новых решений в области политических лайфхаков. Большинство руководителей постсоветских республик пытаются разыграть карту "и нашим, и вашим", взращивая националистические ячейки, которые, по задумкам политтехнологов, сначала испугают население, а затем будут побеждены местной администрацией, чтобы увеличить легитимность своей власти. Но к чему это ведёт, мы уже убедились на примере экс-главы Украины Виктора Януковича, который выкормил националистов в своей стране, а затем получил кровавый Майдан, потеряв власть, напоминает политолог Алексей Мартынов.

Хочется надеяться в связи с сегодняшним заявлением Токаева о необходимости для подрастающего поколения хорошо владеть как казахским языком, так и русским на позитивное развитие событий. Но казахские языковые патрули и прочие негативные тренды пока никуда не исчезли. И рано или поздно это может стать миной замедленного действия и обернуться против действующей политадминистрации, — говорит Мартынов, приводя пример январских погромов, где были задействованы в том числе и националистические ячейки.

Горожане у здания мэрии (акимат). Акции протеста в Казахстане начались 2 января 2022 года в городах Жанаозен и Актау, где жители митинговали против высоких цен на топливо. Казахстан. Алма-Ата. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Горожане у здания мэрии (акимат). Акции протеста в Казахстане начались 2 января 2022 года в городах Жанаозен и Актау, где жители митинговали против высоких цен на топливо. Казахстан. Алма-Ата. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

В контексте экономической реформы по арабскому сценарию, согласно которой власти республики намерены перечислять 50% от ежегодного дохода Национального фонда на накопительные счета детей, это может стать в дальнейшем популярной практикой для руководителей всей постсоветской френд-зоны, склонных к компромиссам, полагает часть экспертов. Однако объективно судить об этом можно будет лишь через несколько лет.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Получит ли большинство голосов на предстоящих выборах в Казахстане действующий президент?

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Кремль выразил надежду на процветание Казахстана и развитие отношений с ним

Кремль выразил надежду на процветание Казахстана и развитие отношений с ним

Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева

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