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8 сентября, 08:11

Ветеринар назвала любимую у москвичей породу собак

Ветеринар Дубовикова назвала самой популярной у москвичей породой собак корги

<p>Обложка © Unsplash</p>

Обложка © Unsplash

Московский ветеринар Вера Дубовикова назвала самую популярную у жителей столицы породу собак, об этом пишет "Мослента". Так, по словам специалиста, больше всего москвичи любят корги.

"Эта собачка уже стала неотъемлемым спутником каждого второго жителя столицы. Только у меня во дворе их живёт около десяти!" — добавила врач.

По словам Дубовиковой, эти собаки привлекают горожан тем, что имеют небольшой размер и спокойно уживаются в квартирах и городских условиях.

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Матвей Шандрыголов

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