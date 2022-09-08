Ветеринар назвала любимую у москвичей породу собак
Ветеринар Дубовикова назвала самой популярной у москвичей породой собак корги
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Московский ветеринар Вера Дубовикова назвала самую популярную у жителей столицы породу собак, об этом пишет "Мослента". Так, по словам специалиста, больше всего москвичи любят корги.
"Эта собачка уже стала неотъемлемым спутником каждого второго жителя столицы. Только у меня во дворе их живёт около десяти!" — добавила врач.
По словам Дубовиковой, эти собаки привлекают горожан тем, что имеют небольшой размер и спокойно уживаются в квартирах и городских условиях.
Ранее Лайф писал, что тяжелораненую медведицу с острова Диксон Красноярского края доставили в Москву. Ветеринары дали хорошие прогнозы и заявили, что будут бороться за жизнь животного.