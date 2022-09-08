Певица Монеточка объявлена в розыск за неуплату Костюшкину полумиллиона рублей за плагиат песни
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Судебные приставы объявили в розыск российскую певицу Елизавету Гырдымову, более известную как Лиза Монеточка. Причиной стала неуплата 500 тысяч рублей бывшему участнику дуэта "Чай вдвоём" Стасу Костюшкину, передаёт Mash.
Напомним, экспертиза признала песню Монеточки "Мама, я не зигую" плагиатом хита Костюшкина "Женщина, я не танцую". Причём певец был готов отказаться от исковой суммы, если бы девушка признала неправоту и удалила песню. Кроме того, ещё до обращения в суд артистке было предложено купить песню Костюшкина за 200 тысяч рублей. Однако Лиза заявила, что её композиция — пародия, отвергнув все предложения. В итоге в апреле суд обязал Монеточку выплатить Стасу полмиллиона рублей, но на счетах музыканта эти деньги так и не появились.
Гырдымова сейчас находится не в России: вместе с мужем она ещё весной уехала в Литву. В августе Лиза родила дочь. Теперь приставы будут искать средства для выплаты компенсации Костюшкину на российских счетах Монеточки. А если не найдут, вправе арестовать квартиру звезды в Басманном районе Москвы.