Певица Монеточка объявлена в розыск за неуплату Костюшкину полумиллиона рублей за плагиат песни

Гырдымова сейчас находится не в России: вместе с мужем она ещё весной уехала в Литву. В августе Лиза родила дочь. Теперь приставы будут искать средства для выплаты компенсации Костюшкину на российских счетах Монеточки. А если не найдут, вправе арестовать квартиру звезды в Басманном районе Москвы.