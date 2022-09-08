20 фото актёров легендарного сериала "Солдаты" тогда и сейчас

Михаил Медведев — актёр Александр Лымарев

Фото © VK / Телесериал "Солдаты", Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alex.lymarev

Персонаж Александра Лымарева появился с самого начала и сразу обеспечил сериалу высокие рейтинги. Пока ребята смеялись над шутками Шматко, девочки вздыхали каждый раз, когда в кадре появлялся рядовой Медведев. В армию Мишу отправил богатый папа, чтобы сын прочувствовал реальную жизнь. В нулевых график актёра был расписан по месяцам, сейчас работы с его участием выходят дай бог раз в год. Внешне Александр тоже сильно изменился: в усатом 39-летнем мужчине едва ли можно узнать любимчика девчонок из нулевых.

Кузьма Соколов — актёр Иван Моховиков

Фото © VK / Телесериал "Солдаты", Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / gstolbov.actor

Иван Моховиков тоже сыграл в "золотом составе" сериала. В "Солдатах" он продержался дольше, чем ребята, с которыми "призвали": некогда неуклюжий парень из деревни дослужился до звания старшего лейтенанта. Но и когда сериал закончился, простоя в работе у Моховикова не случилось: он регулярно снимался в фильмах. В личной жизни тоже всё отлично: вместе с супругой Ольгой Глушко воспитывает сына.

Иван Вакутагин — актёр Амаду Мамадаков

Фото © VK / Телесериал "Солдаты", Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mamadakov__amadu, korolvovna

Рядовой Вакутагин в исполнении Амаду Мамадакова просуществовал в "Солдатах" четыре сезона, но фанаты сериала вспоминали его ещё долго. (Кстати, всего было 17 сезонов, последний эпизод "Солдат" вышел в 2013 году.) Благо, посмотреть на актёра можно во множестве картин: в его портфолио — десятки ролей, и далеко не все связаны с военной тематикой.

Прапорщик Шматко — актёр Алексей Маклаков

Фото © VK / Телесериал "Солдаты", Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alexeymaklakov_official

Один из самых мощных персонажей. Сериал вообще можно считать комедийным во многом благодаря герою Алексея Маклакова. Актёр был известен ещё до "Солдат", но прапорщик Шматко сделал его известным по всей России: "Ё-моё!" стало мемом ещё до того, как мы узнали слово "мем". Спустя годы 61-летний актёр ещё снимается, причём за последние пару лет всё чаще и чаще.

Чепочница Эвелина Георгиевна — актриса Мария Аронова

Фото © VK / Телесериал "Солдаты", Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / aronova_masha

Роль Марии Ароновой может и была далеко не главной в сериале, но Эвелину Георгиевну любили все. Когда персонажа вывели из сериала, Марии было чем заняться. Актриса играет в театре и регулярно снимается в кино. На счету Ароновой — порядка 70 телевизионных ролей.

Лейтенант Смальков — актёр Игнат Акрачков

Фото © VK / Телесериал "Солдаты", Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ignatiakrachkov

Игнат Акрачков сыграл лейтенанта Смалькова Валерия Геннадьевича, который влюбился, а потом и женился на чепочнице Эвелине. Сейчас артисту 46 лет, и он ну вообще не похож на своего персонажа из "Солдат". Тем не менее на карьере это не отразилось: актёр по образованию, Акрачков продолжает сниматься и по сей день.

Генерал-майор Павел Терентьевич Бородин — актёр Борис Щербаков

Фото © VK / Телесериал "Солдаты", Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sherbakov_boris

Роль командира дивизии досталась Борису Щербакову. Актёр был известен задолго до начала двухтысячных, и съёмки в "Солдатах" не стали каким-то переломным моментом в его карьере. Сейчас Щербакову 72 года, он продолжает играть в театре и сниматься: за плечами уже больше двух сотен ролей.

Ирина Дмитриевна Пылеева (Медведева) — актриса Ольга Фадеева

Фото © VK / Телесериал "Солдаты", Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / fadeevaofadeeva

По Ирине Дмитриевне в исполнении Ольги Фадеевой пускали слюни все парни, которые смотрели сериал. "Солдаты" стали для актрисы мощным карьерным толчком: после выхода сериала она снялась в трёх десятках проектов. Сейчас Ольга замужем за режиссёром Александром Самохваловым, супруги воспитывают сына Алексея.

Георгий Гунько — актёр Антон Эльдаров

Фото © VK / Телесериал "Солдаты", Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / antonioeldarino, usk_off

Антон Эльдаров играл странноватого рядового Гунько, не подозревая, какие горизонты перед ним открыла эта роль. Актёру начали предлагать роли вне амплуа военного, дальше — служба в театре, работа в дубляже. Сейчас Эльдаров реализуется через музыку: за 2022-й год Антон выпустил аж три сингла.

Майор/подполковник/полковник Колобков Виктор Романович — актёр Роман Мадянов

Фото © VK / Телесериал "Солдаты", Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / madianovroman