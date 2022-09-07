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7 сентября, 15:45

10 фото, на которые придётся посмотреть несколько раз, прежде чем поймёте, что вообще происходит

Что отличает хорошую фотографию от проходной? Качественный кадр хочется рассматривать ещё и ещё... Исходя из этой логики, снимки в подборке ниже — гениальные, ведь смотреть на них вы будете долго.

"Я ну очень сильно смеялась с этой фотки. Не могла не поделиться этим с миром", — lisapmg.

Фото © Reddit / lisapmg

Фото © Reddit / lisapmg

"Сегодня утром произошло странное: собаки слились воедино...", — NegativePitch.

Фото © Reddit / NegativePitch

Фото © Reddit / NegativePitch

"Фотографировал свою лошадь, но потом произошло это. Кажется, у нас завёлся чужой", — Theonlykyla.

Фото © Reddit / Theonlykyla

Фото © Reddit / Theonlykyla

"Кот на летающей тарелке", — lofoforos.

Фото © Reddit / lofoforos

Фото © Reddit / lofoforos

"Я клянусь, нас тут четверо", — BalrogBunghole.

Фото © Reddit / BalrogBunghole

Фото © Reddit / BalrogBunghole

"Ребята, у нас тут новая порода!" pardon_01.

Фото © Reddit / pardon_01

Фото © Reddit / pardon_01

"Никогда не забывайте тренировать руки", — SteamedHaam.

Фото © Reddit / SteamedHaam

Фото © Reddit / SteamedHaam

"Это просто пакет попкорна", — shellybean23.

Фото © Reddit / shellybean23

Фото © Reddit / shellybean23

"Проверяла котов через видеоняню. Кажется, кто-то подрос", — jamjam1090.

Фото © Reddit / jamjam1090

Фото © Reddit / jamjam1090

"Фоткал двух голубей, сидящих на выступе, но в итоге получился снимок двух огромных птиц, ищущих свои машины", — TastyTalk.

Фото © Reddit / TastyTalk

Фото © Reddit / TastyTalk

10 удивительных оптических иллюзий, которые произошли в реальной жизни и сломали всем мозг

10 удивительных оптических иллюзий, которые произошли в реальной жизни и сломали всем мозг

Обложка ©

Reddit / TastyTalk, lofoforos

Сергей Трофимов

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