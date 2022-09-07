10 фото, на которые придётся посмотреть несколько раз, прежде чем поймёте, что вообще происходит

Что отличает хорошую фотографию от проходной? Качественный кадр хочется рассматривать ещё и ещё... Исходя из этой логики, снимки в подборке ниже — гениальные, ведь смотреть на них вы будете долго.