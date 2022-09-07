10 фото, на которые придётся посмотреть несколько раз, прежде чем поймёте, что вообще происходит
Что отличает хорошую фотографию от проходной? Качественный кадр хочется рассматривать ещё и ещё... Исходя из этой логики, снимки в подборке ниже — гениальные, ведь смотреть на них вы будете долго.
"Я ну очень сильно смеялась с этой фотки. Не могла не поделиться этим с миром", — lisapmg.
Фото © Reddit / lisapmg
"Сегодня утром произошло странное: собаки слились воедино...", — NegativePitch.
Фото © Reddit / NegativePitch
"Фотографировал свою лошадь, но потом произошло это. Кажется, у нас завёлся чужой", — Theonlykyla.
Фото © Reddit / Theonlykyla
"Кот на летающей тарелке", — lofoforos.
Фото © Reddit / lofoforos
"Я клянусь, нас тут четверо", — BalrogBunghole.
Фото © Reddit / BalrogBunghole
"Ребята, у нас тут новая порода!" — pardon_01.
Фото © Reddit / pardon_01
"Никогда не забывайте тренировать руки", — SteamedHaam.
Фото © Reddit / SteamedHaam
"Это просто пакет попкорна", — shellybean23.
Фото © Reddit / shellybean23
"Проверяла котов через видеоняню. Кажется, кто-то подрос", — jamjam1090.
Фото © Reddit / jamjam1090
"Фоткал двух голубей, сидящих на выступе, но в итоге получился снимок двух огромных птиц, ищущих свои машины", — TastyTalk.
Фото © Reddit / TastyTalk
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