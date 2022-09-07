Самойлова прокатила двухлетнего сына на переднем сиденье ради лайков, а нарвалась на хейт
Супруга Джигана Оксана Самойлова постит в соцсети без разбора и, возможно, иногда жалеет о таком подходе к ведению аккаунтов, когда от подписчиков прилетает волна негатива. Ниже — одно из последних видео, которым бизнесвумен поделилась с аудиторией. В кадре — Самойлова за рулём роскошного Rolls-Royce в сопровождении двухлетнего сына Давида. Причём мальчик расположился на переднем сиденье, детского кресла в кадре не наблюдается.
Оксана вместе с сыном задорно поют популярную у детишек песню Baby Shark. Оба, судя по всему, в восторге от компании друг друга. Недовольны остались подписчики модели, которые понаписали язвительных и даже гневных комментариев: как вообще пришла в голову идея везти ребёнка без кресла.
Оксана Самойлова прокатила двухлетнего сына на переднем сиденье без детского кресла, забыв о правилах. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana
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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana