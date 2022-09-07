Самойлова прокатила двухлетнего сына на переднем сиденье ради лайков, а нарвалась на хейт

Супруга Джигана Оксана Самойлова постит в соцсети без разбора и, возможно, иногда жалеет о таком подходе к ведению аккаунтов, когда от подписчиков прилетает волна негатива. Ниже — одно из последних видео, которым бизнесвумен поделилась с аудиторией. В кадре — Самойлова за рулём роскошного Rolls-Royce в сопровождении двухлетнего сына Давида. Причём мальчик расположился на переднем сиденье, детского кресла в кадре не наблюдается.