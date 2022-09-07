Уехавший из России режиссёр Молочников впервые рассказал о свадьбе и расставании с Варнавой

Актёр и режиссёр театра и кино Александр Молочников, позволяющий себе антироссийские высказывания, сейчас находится в США. Артист, у которого есть американское гражданство, планировал перебраться в Штаты вместе с шоувумен Екатериной Варнавой. Молочников и актриса встречались пару лет, стараясь не афишировать отношения и не давать комментариев на эту тему. А теперь Александр подтвердил слухи о том, что взял Варнаву в жёны. Правда, брак, который заключили в марте, был совсем недолгим.

"Мы планировали уехать сюда вдвоём. Просто стало ясно, что это упростит процедуру её документов в связи с тем, что я гражданин Америки", — пояснил Молочников.

По словам режиссёра, с Варнавой они планировали рождение детей после побега в Штаты, но не случилось. Екатерина осталась в Москве, в итоге семья, если можно так сказать, распалась по совокупности причин. Сейчас артисты уже разведены, но остаются в близких отношениях.