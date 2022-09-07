Пожилая экс-жена развела Гогена Солнцева на 400 тысяч и спустила их на молодого ухажёра

Актёр и шоумен Гоген Солнцев лишился 400 тысяч рублей. Артист рассказал Лайфу, что это проделки его бывшей супруги. Екатерина Терешкович якобы знала ПИН-код от его банковской карты, чем и воспользовалась.

"Неделю назад старуха позвонила, сказала, что надо какие-то документы заехать забрать для собеса, пенсия или что там ей надо было. Зашла, поковырялась, что-то взяла, я над душой не стоял, вообще не говорил с ней и ушёл на кухню. Она взяла то, что ей якобы надо было, хлопнула дверью, вот и всё. Через два дня у меня на мобиле приходит оповещение, что снято 150 тысяч, через 10 минут — ещё 150 тысяч. Я кинулся проверять онлайн, одновременно в сумку — искать карту, но карты нет", — посетовал Солнцев.

По словам Гогена, он сразу понял, кто причастен к снятию наличных: после развода не менял код доступа к карте, и пенсионерка его знала. Шоумен вызвал помощника, и вместе они поехали в отделение. Терешкович искали по всем знакомым и только в ночи выяснили, где она находится. "У своего "психолога" — собутыльника Артёма. Пока узнавали его адрес, утром следующего дня опять оповещение, что 100 тысяч снято. Я был в шоке и разъярён", — сообщил Лайфу Солнцев.

В квартиру, где пряталась бывшая жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович, вызвали наряд полиции. Видео © Предоставлено Лайфу

"Перед тем как заходить [в квартиру], мы вызвали наряд, потому что я боялся, что меня они там прибьют. Я не знал, сколько человек сидят с ней. Так как связи с ней всё это время не было, я думал, может, и её кокнули и снимают деньги с карты чужие люди. Дожидаться, пока камеры с банкоматов снимут и посмотрят, кто снимал [средства], времени не было", — продолжил Гоген свой рассказ.

В квартире шоумена встретила очень пьяная, с его слов, бывшая. Началась словесная перепалка, Солнцев и Терешкович полезли в драку. В итоге "все уехали в отделение". "При ней чуть более 100 тысяч обнаружили, которые мне, разумеется, никто не отдал. Она там играла сценки, что я ей должен был, что типа она свой долг забрала, орала и буянила так, что они её в клетку посадили", — заметил Гоген.

Пока шоумен снимал побои в травмпункте, бывшая жена написала на него встречное заявление: якобы Солнцев вломился и стал крушить всё подряд. "Я уверен, что заведут дело и суд назначит ей возвращать эти деньги мне, простым языком, карту арестуют приставы и будут в мою пользу перечислять пенсию этой скотины", — заключил собеседник.