10 самых смешных высказываний мужчин во время сна, которые подслушали жёны

"Жена клянётся, что однажды, когда читала перед сном, я сквозь сон сказал ей: "Вижу, ты пришла без пакета с листьями. Как понимаю, для тебя это всё шутки?!" — Zkv.

"Однажды попыталась обнять мужа, пока он спал. Он меня оттолкнул и сказал: "Отстань от меня, я женат!" Он тогда заработал много очков в моих глазах", — sp_who2.

"Однажды я сидела на первом этаже с соседкой, пока мой муж спал в спальне наверху. Мы услышали, как он начал кричать во сне. Я подумала, что ему снится кошмар, и решила его проверить. Оказалось, он кричал не от ужаса... Ему снились какие-то дети-призраки, застрявшие в норе, и он издевался над ними, изображая привидение: "Уу-у-у-у, засранцы!" — zikeel.

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"Муж: ​​Ну вот, всё рассыпалось! Я (почти спящая и очень растерянная): Что "всё"? Муж: ​​Конфеты! Но ничего страшного, они соберут... Я: Кто "они"? Муж (довольно радостно): Мышки!" — Rossakamcfreakyd.

"Мы оба разговариваем во сне, но, по-моему, этот диалог был самым странным. Однажды ночью он начал хихикать. Я спросила, в чём причина. Он спокойно ответил: "Хочу постучать по твоим зубам, чтобы они сказали мне "привет!". До сих пор не понимаю, что это означало", — пользовательница Reddit.

"Я частенько разговариваю во сне. Недавно жена увидела, как я глажу покрывало и называю его кличкой нашей собаки, которая умерла незадолго до этого", — chrisbullock.

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"Я не спала допоздна, а муж уже давно был в постели. У нас были скрипучие деревянные полы, поэтому я медленно шла в спальню, стараясь не шуметь. Но в итоге всё равно наступила на скрипучую половицу. Муж поёрзал, а потом очень наглым тоном сказал: "У меня есть автомат… который выстрелит в тебя… если ты будешь двигаться. Он выстрелит в тебя прямо сейчас!" А потом снова заснул мёртвым сном", — lalammle.

"Жена рассказала, что однажды ночью я начал издавать звуки сирены вроде тех, что устанавливают на машинах пожарных. "Виии-ууу, вии-ууу!" — Vintner42.

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"Несколько месяцев назад муж усердно готовился к выпускному экзамену по органической химии. Видимо, это его так сильно волновало, что как-то раз посреди ночи он на всю квартиру очень чётко проговорил: "АЛЬДЕГИД!" Смеюсь с этого до сих пор", — bpwatk.