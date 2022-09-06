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6 сентября, 14:00

10 самых смешных высказываний мужчин во время сна, которые подслушали жёны

Разговоры во сне — бесконечный источник перлов. Супругам вечно приходится записывать за мужьями, что благоверные наговорили, будучи в объятиях Морфея. Собрали 10 самых смешных историй.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

"Жена клянётся, что однажды, когда читала перед сном, я сквозь сон сказал ей: "Вижу, ты пришла без пакета с листьями. Как понимаю, для тебя это всё шутки?!" Zkv.

"Однажды попыталась обнять мужа, пока он спал. Он меня оттолкнул и сказал: "Отстань от меня, я женат!" Он тогда заработал много очков в моих глазах", — sp_who2.

"Однажды я сидела на первом этаже с соседкой, пока мой муж спал в спальне наверху. Мы услышали, как он начал кричать во сне. Я подумала, что ему снится кошмар, и решила его проверить.

Оказалось, он кричал не от ужаса... Ему снились какие-то дети-призраки, застрявшие в норе, и он издевался над ними, изображая привидение: "Уу-у-у-у, засранцы!" zikeel.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Муж: ​​Ну вот, всё рассыпалось!

Я (почти спящая и очень растерянная): Что "всё"?

Муж: ​​Конфеты! Но ничего страшного, они соберут...

Я: Кто "они"?

Муж (довольно радостно): Мышки!" Rossakamcfreakyd.

"Мы оба разговариваем во сне, но, по-моему, этот диалог был самым странным. Однажды ночью он начал хихикать. Я спросила, в чём причина. Он спокойно ответил: "Хочу постучать по твоим зубам, чтобы они сказали мне "привет!".

До сих пор не понимаю, что это означало", — пользовательница Reddit.

"Я частенько разговариваю во сне. Недавно жена увидела, как я глажу покрывало и называю его кличкой нашей собаки, которая умерла незадолго до этого", — chrisbullock.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Я не спала допоздна, а муж уже давно был в постели. У нас были скрипучие деревянные полы, поэтому я медленно шла в спальню, стараясь не шуметь. Но в итоге всё равно наступила на скрипучую половицу. Муж поёрзал, а потом очень наглым тоном сказал: "У меня есть автомат… который выстрелит в тебя… если ты будешь двигаться. Он выстрелит в тебя прямо сейчас!" А потом снова заснул мёртвым сном", — lalammle.

"Жена рассказала, что однажды ночью я начал издавать звуки сирены вроде тех, что устанавливают на машинах пожарных. "Виии-ууу, вии-ууу!" Vintner42.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Несколько месяцев назад муж усердно готовился к выпускному экзамену по органической химии. Видимо, это его так сильно волновало, что как-то раз посреди ночи он на всю квартиру очень чётко проговорил: "АЛЬДЕГИД!" Смеюсь с этого до сих пор", — bpwatk.

"Однажды во сне он начал издавать очень странные, беспокойные звуки. Я спросила, не снится ли ему ночной кошмар, и он ответил, что воюет с дуршлагами, пытаясь разорвать их на части голыми руками", — пользовательница Reddit.

Мужья и жёны рассказали, что вынуждены скрывать, каким бы идеальным брак ни казался

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Сергей Трофимов

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