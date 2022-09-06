"От неё пахло сексом": Прохор Шаляпин рассказал, как в 14 лет лишился девственности с бабушкой друга
Певец утверждает, что женщина, которой было уже за 50, его совратила. Дам постарше Шаляпин называет своим фетишем, но не считает себя геронтофилом.
Певец Прохор Шаляпин известен не только музыкальным талантом, но и любовью к дамочкам постарше. Причём о таком фетише, присущем далеко не каждому мужчине, артист говорит в открытую. Не исключено, что на влечение к особам постарше повлиял первый сексуальный опыт Прохора. Шаляпин признался в проекте "Исповедь" онлайн-кинотеатра PREMIER, что лишился девственности в 14 лет, причём его первой женщиной была... немного подвыпившая бабушка друга.
"От неё пахло сексом, желанием, вот и не устоял. Не могу сказать, что давал согласие. Всё произошло на инстинктивном уровне. Это был выбор этой женщины, которому я не смог противостоять", — разоткровенничался Прохор.
Шаляпин утверждает, что такой интимный опыт не травмировал его психологически. "Я получил удовольствие", — заверил певец. В женщинах старшего возраста он видит "красивую сексуальность", при этом категорически не считает себя геронтофилом. Ведь геронтофилия — это когда нравятся совсем старушки, это уже психологическое отклонение, порассуждал Прохор. "Мне вот чуть-чуть постарше нравятся женщины".