"От неё пахло сексом": Прохор Шаляпин рассказал, как в 14 лет лишился девственности с бабушкой друга

Певец Прохор Шаляпин известен не только музыкальным талантом, но и любовью к дамочкам постарше. Причём о таком фетише, присущем далеко не каждому мужчине, артист говорит в открытую. Не исключено, что на влечение к особам постарше повлиял первый сексуальный опыт Прохора. Шаляпин признался в проекте "Исповедь" онлайн-кинотеатра PREMIER, что лишился девственности в 14 лет, причём его первой женщиной была... немного подвыпившая бабушка друга.

"От неё пахло сексом, желанием, вот и не устоял. Не могу сказать, что давал согласие. Всё произошло на инстинктивном уровне. Это был выбор этой женщины, которому я не смог противостоять", — разоткровенничался Прохор.

Певец Прохор Шаляпин на отдыхе показал себя во всей красе. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / shalyapin_official