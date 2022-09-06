Фанаты усыпали могилу Шатунова белыми розами в день, когда певцу могло исполниться 49 лет
Поклонники принесли к могиле Шатунова торты и конфеты, а ещё оплатили поминки для всех желающих в столовой рядом с кладбищем. Планам фанатов не смогла помешать дождливая погода с пронизывающим ветром.
Обложка © kp.ru / Андрей Абрамов
Поклонники Юрия Шатунова усыпали белыми розами могилу певца на Троекуровском кладбище в день, когда ему должно было исполниться 49 лет. Фанаты не отказались от идеи, несмотря на промозглую погоду: у могилы кумира 90-х собрались около 200 человек. Обожатели творчества экс-солиста "Ласкового мая" принесли не только цветы — были и мягкие игрушки, и самодельные открытки. А в полдень батюшка провёл панихиду, пишет kp.ru.
Поклонники принесли охапки белых роз, торты и конфеты на могилу Юрия Шатунова в день, когда кумиру 90-х могло исполниться 49 лет. Фото © kp.ru / Андрей Абрамов
Не обошлось без торта, причём не одного. Большой кусок с вафельным рожком оставили на могиле Шатунова, остальными полакомились собравшиеся. В столовой недалеко от кладбища устроили поминки, причём трапезу оплатили также поклонники.
Как выглядела могила Юрия Шатунова в день рождения певца? Фото © kp.ru / Андрей Абрамов
Напомним: Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Сердце музыканта остановилось ночью 23 июня. У артиста случился обширный инфаркт. По некоторым данным, исполнитель хитов "Белые розы" и "Седая ночь" перед смертью отдыхал с друзьями. Компания устроила посиделки с пивом и раками, и Шатунов стал жаловаться на сердце. Лайф показал на видео последние минуты жизни Шатунова.
Открытая церемония прощания с экс-солистом "Ласкового мая" прошла 26 июня на Троекуровском кладбище. Онлайн и очно на ней присутствовали более 77 тысяч человек. Тело Шатунова кремировали. Часть праха захоронили в Москве, другую забрала в Германию семья артиста.