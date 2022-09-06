Фанаты усыпали могилу Шатунова белыми розами в день, когда певцу могло исполниться 49 лет

Поклонники Юрия Шатунова усыпали белыми розами могилу певца на Троекуровском кладбище в день, когда ему должно было исполниться 49 лет. Фанаты не отказались от идеи, несмотря на промозглую погоду: у могилы кумира 90-х собрались около 200 человек. Обожатели творчества экс-солиста "Ласкового мая" принесли не только цветы — были и мягкие игрушки, и самодельные открытки. А в полдень батюшка провёл панихиду, пишет kp.ru.