"Я его стираю": Слитый монолог Разина показал реальное отношение продюсера к Шатунову

Руководитель группы "Ласковый май" продюсер Андрей Разин воевал с покойным экс-подопечным Юрием Шатуновым из-за прав на песни коллектива, а после смерти певца вовсю пытается замять конфликтную ситуацию. В соцсетях менеджер выставляет себя белым и пушистым, однако преданные поклонники Шатунова уверены: Разин — не иначе как волк в овечьей шкуре. И эти догадки подтверждает аудиозапись, опубликованная в телеграм-канале "НЕОПРА, БЛИН!". В ней продюсер то и дело переходит на мат, заявляя о том, что ему "насрать на людей, которые любят Шатунова", и об изъятии авторских прав.

"Все, кто хочет "Ласковый май" услышать, теперь только через меня. Ну, обнаглел уже, обнаглел, ни с кем не общается, никого ни во что не ставит... <...> Все, кто ему помогал, кто его делал, — негодяи, один он хороший. <...> Мне насрать на людей, которые любят Шатунова. Мне, главное, не насрать на моё мнение. Те люди, которые любят Разина, они терпеть не могут Шатунова. <...> В истории его не будет, потому что я его стираю. Сейчас Шатунов поймёт, что затеял со мной войну", — откровенничал Разин в разговоре с неназванным собеседником.

Стало известно, что говорил продюсер Андрей Разин о Юрии Шатунове ещё до смерти кумира 90-х. Запись © Telegram / НЕОПРА, БЛИН!

Сегодня Шатунов отметил бы 49-й день рождения, и об этом Разин, конечно же, не забыл. Продюсер поспешил опубликовать очередной пост, посвящённый кумиру 90-х.

"Сегодня, 6 сентября, исполнилось бы 49 лет моему куму, солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову. С днём рождения, Юра. Царствие тебе Небесное!" — написал Разин.