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6 сентября, 09:31

"Я его стираю": Слитый монолог Разина показал реальное отношение продюсера к Шатунову

Руководитель группы "Ласковый май" продюсер Андрей Разин воевал с покойным экс-подопечным Юрием Шатуновым из-за прав на песни коллектива, а после смерти певца вовсю пытается замять конфликтную ситуацию. В соцсетях менеджер выставляет себя белым и пушистым, однако преданные поклонники Шатунова уверены: Разин — не иначе как волк в овечьей шкуре. И эти догадки подтверждает аудиозапись, опубликованная в телеграм-канале "НЕОПРА, БЛИН!". В ней продюсер то и дело переходит на мат, заявляя о том, что ему "насрать на людей, которые любят Шатунова", и об изъятии авторских прав.

"Все, кто хочет "Ласковый май" услышать, теперь только через меня. Ну, обнаглел уже, обнаглел, ни с кем не общается, никого ни во что не ставит... <...> Все, кто ему помогал, кто его делал, — негодяи, один он хороший. <...> Мне насрать на людей, которые любят Шатунова. Мне, главное, не насрать на моё мнение. Те люди, которые любят Разина, они терпеть не могут Шатунова. <...> В истории его не будет, потому что я его стираю. Сейчас Шатунов поймёт, что затеял со мной войну", — откровенничал Разин в разговоре с неназванным собеседником.

Стало известно, что говорил продюсер Андрей Разин о Юрии Шатунове ещё до смерти кумира 90-х. Запись © Telegram / НЕОПРА, БЛИН!

Сегодня Шатунов отметил бы 49-й день рождения, и об этом Разин, конечно же, не забыл. Продюсер поспешил опубликовать очередной пост, посвящённый кумиру 90-х.

"Сегодня, 6 сентября, исполнилось бы 49 лет моему куму, солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову. С днём рождения, Юра. Царствие тебе Небесное!" — написал Разин.

Между тем адвокат семьи артиста Сергей Васильев сообщил, что продюсер судится с вдовой и детьми Шатунова. "Следующее судебное заседание состоится в ближайшее время, так как крёстный отец Разин (Андрей Разин — крёстный отец Дэнниса Шатунова. — Прим. Лайфа.) подал кассационную жалобу на отменённое судом решение 2005 года против своего крёстного сына, его матери и малолетней сестры", — заявил юрист в разговоре с aif.ru.

"Светке плохо": Брат Юрия Шатунова сообщил об ухудшении состояния вдовы певца

"Светке плохо": Брат Юрия Шатунова сообщил об ухудшении состояния вдовы певца

Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Сердце музыканта остановилось ночью 23 июня. У артиста случился обширный инфаркт. По некоторым данным, исполнитель хитов "Белые розы" и "Седая ночь" перед смертью отдыхал с друзьями. Компания устроила посиделки с пивом и раками, и Шатунов стал жаловаться на сердце. Лайф показал на видео последние минуты жизни Шатунова.

Открытая церемония прощания с экс-солистом "Ласкового мая" прошла 26 июня на Троекуровском кладбище. Онлайн и очно на ней присутствовало более 77 тысяч человек. Тело Шатунова кремировали. Часть праха захоронили в Москве, другую забрала в Германию семья артиста.

"Пока я могу двигаться, со сцены не уйду": Правила жизни Юрия Шатунова

"Пока я могу двигаться, со сцены не уйду": Правила жизни Юрия Шатунова

Обложка ©

ТАСС / Алексей Филиппов

Марта Белова

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