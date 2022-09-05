Певица Слава утёрла нос завистникам, показав абсолютно голую себя после липосакции

Певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, считает, что после 40 самое время менять жизнь в лучшую сторону и воплощать всё то, чего когда-то боялся или стеснялся. Поэтому артистка выгадала свободное время в гастрольном графике и дошла до пластического хирурга, чтобы сделать подтяжку груди и липосакцию рук, ног, живота, спины и подбородка за 3 млн рублей. А теперь вовсю хвастается фигурой на радость преданным фанатам и на зависть хейтерам, которые не понимают, за что были выложены такие деньги.

"Как говорится, седина в бороду — бес в ребро", — подписала Слава видео, на котором красуется перед зеркалом абсолютно голой. Надо сказать, что операция сделана абсолютно ювелирно: при беглом рассмотрении не скажешь, что именно улучшала певица.

Певица Слава без одежды показала результаты подтяжки груди и липосакции. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / nastya_slava