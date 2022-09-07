Как выглядят подросшие дети Шатунова, Фриске и ещё пяти умерших наших звёзд

Девятилетний Платон — сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Мальчик увлекается баскетболом и играет на электрогитаре, причём песни сочиняет сам.

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / platonshepelev

Юрий Шатунов не особо любил делиться подробностями личной жизни, снимков его дочери и сына в Сети практически не найти. 5 сентября Дэннис Шатунов отпраздновал 16-летие, по этому случаю в аккаунтах покойного кумира 90-х было размещено архивное фото отца и сына.

Юрий Шатунов с сыном Дэннисом, снимок был сделан в январе 2022 года. Фото © Telegram / Шатунов

Саше Градскому — сыну мэтра Александра Градского и его четвёртой жены Марины Коташенко — 1 сентября исполнилось восемь лет. А младшему сыну музыканта Ивану в ноябре будет четыре года.

Вдова Александра Градского Марина Коташенко с сыновьями Александром и Иваном. Коллаж © LIFE. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / marina.kotashenko

15-летняя дочь Александра Абдулова Евгения увлекается рисованием, а ещё успела сняться в фильме "Любовь и Сакс". Кто знает, может, Женя продолжит актёрскую династию.

Дочь Александра Абдулова Женя. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / abdulova_zhenya

Вере Алдониной было 12 лет, когда в марте 2019-го умерла её мама Юлия Началова. Сейчас девочку растят родители певицы, конечно, не без помощи отца Веры — экс-футболиста Евгения Алдонина. Школьница хочет стать актрисой.

Дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / veraldonina

Девятилетняя дочь Бориса Грачевского Василиса в 2022-м пошла в четвёртый класс. А младшего сына кинорежиссёра Филиппа в школу отдавать пока рано — в апреле мальчику исполнилось два годика.

Василиса и Филипп Грачевские. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / anna_grachevskaya, belotserkovskaia_official

Сын Децла Тони Киселёв пошёл по стопам отца, мальчик выступает под псевдонимом Juzeppe Junior. Джузеппе Жёстко — одно из сценических имён самого Кирилла Толмацкого.