Индонезия выразила готовность организовать встречу Путина и Зеленского на саммите G20

Президент России Владимир Путин на полях саммита G20 в ноябре может встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как заявил посол Индонезии в РФ Хосе Таварес: Джакарта готова предоставить для этого всё необходимое.

"Это было бы отлично — площадка есть. Если бы они использовали эту площадку, это было бы отлично, и Индонезия готова оказать содействие в этом вопросе", — сказал посол в интервью РИА "Новости".

Дипломат выразил сожаление, что переговоры между сторонами были прекращены, а также высказался в поддержку Турции, которая ранее помогала в этом вопросе.

"Мы надеемся, что если они захотят использовать для встречи площадку саммита G20 на Бали, то почему бы и нет? Это прекрасная возможность", — подчеркнул Таварес.