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8 сентября, 08:24

Индонезия выразила готовность организовать встречу Путина и Зеленского на саммите G20

Президент России Владимир Путин на полях саммита G20 в ноябре может встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как заявил посол Индонезии в РФ Хосе Таварес: Джакарта готова предоставить для этого всё необходимое.

"Это было бы отлично — площадка есть. Если бы они использовали эту площадку, это было бы отлично, и Индонезия готова оказать содействие в этом вопросе", — сказал посол в интервью РИА "Новости".

Дипломат выразил сожаление, что переговоры между сторонами были прекращены, а также высказался в поддержку Турции, которая ранее помогала в этом вопросе.

"Мы надеемся, что если они захотят использовать для встречи площадку саммита G20 на Бали, то почему бы и нет? Это прекрасная возможность", — подчеркнул Таварес.

В США заявили, что Зеленский должен присоединиться к саммиту G20, если там будет Путин

В США заявили, что Зеленский должен присоединиться к саммиту G20, если там будет Путин

Ранее вероятность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 оценил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявлял, что в вопросе о теоретической возможности встречи лидеров двух государств слишком много "если".

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ТАСС / Михаил Метцель

Николь Вербер

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