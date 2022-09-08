Главы Минфина и ЦБ озвучили формулу финансового суверенитета России

Чтобы достичь финансовой независимости, России необходимо "жить по средствам и не ходить с протянутой рукой", сообщил во время пленарной сессии Московского финансового форума министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, финансовый суверенитет — это третий союзник страны после армии и флота. Он подчеркнул, что с силовой составляющей, но без независимости РФ не имела бы возможности решить все важные проблемы.

"Финансовый суверенитет предполагает следующее: это должен быть устойчивый, сбалансированный бюджет, участие на финансовом рынке, которое не приводит к непредсказуемой для инвесторов финансовой политике государства, и государство имеет доверие со стороны участников рынка по проведению денежно-кредитной политики, устойчивость макроситуации", — заявил Силуанов.

Как отметил помощник президента Максим Орешкин, принципами финансового суверенитета являются несколько факторов. Первый — рынок в национальной валюте с достаточным объёмом финансовых ресурсов. Второй — платёжные и инвестиционные инструменты, с которыми пока есть трудности. Третий — системы управления для решения задач экономического развития, требующие доработки. В свою очередь глава Центробанка Эльвира Набиуллина определила в качестве главного принципа независимости устойчивость к внешним шокам. Она также отметила важность стабильности банков, ведение правильной денежно-кредитной политики, инфляционного таргетирования и плавающего курса.