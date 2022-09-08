В свежей презентации Apple нашли "русский след"
В презентации iPhone 14 заметили русскую фамилию
Во время состоявшейся вчера онлайн-презентации нового iPhone 14 на официальном сайте компании Apple во время демонстрации звонка на экране высветилась русская фамилия Orlova, пишет РИА "Новости". Полностью контакт звонящего выглядел как Aga Orlova.
Кадр из презентации Apple. Скриншот © YouTube / CopyPasta
Напомним, что вчера американская компания Apple презентовала смартфоны iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Более подробно о гаджетах разработчики рассказали в ходе ежегодной презентации.
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YouTube / CopyPasta