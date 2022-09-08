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8 сентября, 10:43

В свежей презентации Apple нашли "русский след"

В презентации iPhone 14 заметили русскую фамилию

Во время состоявшейся вчера онлайн-презентации нового iPhone 14 на официальном сайте компании Apple во время демонстрации звонка на экране высветилась русская фамилия Orlova, пишет РИА "Новости". Полностью контакт звонящего выглядел как Aga Orlova.

Кадр из презентации Apple. Скриншот © YouTube / CopyPasta

Кадр из презентации Apple. Скриншот © YouTube / CopyPasta

Представлены Apple Watch Series 8

Представлены Apple Watch Series 8

Напомним, что вчера американская компания Apple презентовала смартфоны iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Более подробно о гаджетах разработчики рассказали в ходе ежегодной презентации.

Обложка ©

YouTube / CopyPasta

Анатолий Симоненко

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