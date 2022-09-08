Минобороны: Российские лётчики сбили Су-25 ВВС Украины в небе над Николаевской областью

Российские военные лётчики сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Николаевской областью. Об этом в ежедневном брифинге отчиталось Министерство обороны РФ.

Накануне сообщалось, что российские военные при помощи авиации и средств ПВО сбили сразу три Су-25 Военно-воздушных сил Украины. Все три самолёта были уничтожены в Николаевской области.