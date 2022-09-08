НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 сентября, 11:11

Минобороны: Российские лётчики сбили Су-25 ВВС Украины в небе над Николаевской областью

Российские военные лётчики сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Николаевской областью. Об этом в ежедневном брифинге отчиталось Министерство обороны РФ.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе Константиновки Николаевской области сбит Су-25 ВСУ", — сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, представляющий российское оборонное ведомство.

ВКС России сбили украинский вертолёт Ми-8 под Херсоном

ВКС России сбили украинский вертолёт Ми-8 под Херсоном

Накануне сообщалось, что российские военные при помощи авиации и средств ПВО сбили сразу три Су-25 Военно-воздушных сил Украины. Все три самолёта были уничтожены в Николаевской области.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Максим Плетнёв

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров