Полицейские в Португалии принесли гроб к резиденции премьер-министра

Более 400 сотрудников муниципальной полиции Португалии направились к резиденции премьер-министра страны Антониу Кошты. В знак протеста стражи порядка в начале процессии несли гроб, сообщает телеканал CNN Portugal.

Протестующие силовики требовали повышения зарплат и чёткого "карьерного регулирования". Как заявил глава Национального профсоюза муниципальной полиции Педро Оливейра, полицейские чувствуют себя "неуважаемыми и униженными", так как их профессиональная деятельность не ценится.

"У нас самая дешёвая полиция, которая только может быть. В Европе нет полицейских, которые зарабатывали бы меньше и пользовались бы меньшим уважением со стороны своего работодателя, то есть органов государственного управления. В условиях нынешней инфляции это стало совершенно невыносимо", — подчеркнул Оливейра.

В Португалии в настоящее время работает 900 сотрудников муниципальной полиции. Из них 90% в среду, 14 сентября, объявили о начале 24-часовой забастовки.