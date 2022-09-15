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14 сентября, 22:52

Австрийский экономист предрёк Германии "национальное самоубийство"

Spiked: Власти Германии готовы мучить жителей голодом и холодом ради "зелёной повестки"

Австрийский экономист Ральф Шелльхаммер обвинил власти Германии в погоне за экологической повесткой, из-за которой энергетическая и продовольственная безопасность приносятся в жертву климатическим проблемам. Своё мнение аналитик озвучил в статье под названием "Национальный суицид Германии" для издания Spiked.

Шелльхаммер утверждает, что Германия из-за масштабного энергетического кризиса "катится в бездну", а виновато в этом руководство страны, поставившее "зелёную повестку" выше кризисов, которые обрушились на Берлин. Автор, в частности, пеняет властям, что Германия готова страдать от холода ради борьбы с изменением климата.

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В обоснование своей логики Шелльхаммер сослался на главу Минсельхоза Германии Джема Оздемира, заявившего, что голод менее важен, чем ущерб для биологического разнообразия в стране и защита климата. Как полагает экономист, Берлин лишь продолжает "самоубийственные попытки".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны, твердившие о необходимости сокращения вредных выбросов и об экологии, сейчас переходят к увеличению угольной генерации. Российский лидер отметил, что многие страны Европы и так превосходили Россию по этому показателю, а в ближайшее время угольная генерация там станет ещё больше.

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ТАСС / DPA / Klaus-Dietmar Gabbert

Дмитрий Алексиевич

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