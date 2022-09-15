Австрийский экономист предрёк Германии "национальное самоубийство"

Австрийский экономист Ральф Шелльхаммер обвинил власти Германии в погоне за экологической повесткой, из-за которой энергетическая и продовольственная безопасность приносятся в жертву климатическим проблемам. Своё мнение аналитик озвучил в статье под названием "Национальный суицид Германии" для издания Spiked.

Шелльхаммер утверждает, что Германия из-за масштабного энергетического кризиса "катится в бездну", а виновато в этом руководство страны, поставившее "зелёную повестку" выше кризисов, которые обрушились на Берлин. Автор, в частности, пеняет властям, что Германия готова страдать от холода ради борьбы с изменением климата.

В обоснование своей логики Шелльхаммер сослался на главу Минсельхоза Германии Джема Оздемира, заявившего, что голод менее важен, чем ущерб для биологического разнообразия в стране и защита климата. Как полагает экономист, Берлин лишь продолжает "самоубийственные попытки".