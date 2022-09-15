Пасечник обвинил Зеленского в стремлении затащить НАТО на Украину "по кускам"

Президент Украины Владимир Зеленский чувствует неминуемый крах и потому ищет способы ввергнуть половину земного шара в полномасштабную, затяжную войну. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник, комментируя предложенный Киевом проект "гарантий безопасности".

"Зеленский, чувствуя свой неминуемый крах, ищет не мира для своего народа, а очередные способы ввергнуть свою страну и половину земного шара в полномасштабную, затяжную войну", — сказал Пасечник в разговоре с ТАСС.

Он высказал мнение, что киевские власти следуют логике постепенного затаскивания НАТО на территорию Украины.

"Не получилось с налёта вступить в НАТО — давайте будем альянс по кускам затаскивать на Украину, свяжем договором и устроим бойню в Европе. Именно такой логике следует киевский режим, предлагая странам Запада и не только подписаться под неким соглашением по безопасности", — подчеркнул глава ЛНР.