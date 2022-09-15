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14 сентября, 22:10

Пасечник обвинил Зеленского в стремлении затащить НАТО на Украину "по кускам"

Глава ЛНР Пасечник: Зеленский пытается ввергнуть половину земного шара в войну

Президент Украины Владимир Зеленский чувствует неминуемый крах и потому ищет способы ввергнуть половину земного шара в полномасштабную, затяжную войну. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник, комментируя предложенный Киевом проект "гарантий безопасности".

"Зеленский, чувствуя свой неминуемый крах, ищет не мира для своего народа, а очередные способы ввергнуть свою страну и половину земного шара в полномасштабную, затяжную войну", — сказал Пасечник в разговоре с ТАСС.

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Он высказал мнение, что киевские власти следуют логике постепенного затаскивания НАТО на территорию Украины.

"Не получилось с налёта вступить в НАТО — давайте будем альянс по кускам затаскивать на Украину, свяжем договором и устроим бойню в Европе. Именно такой логике следует киевский режим, предлагая странам Запада и не только подписаться под неким соглашением по безопасности", — подчеркнул глава ЛНР.

По его мнению, Зеленскому "всё равно, сколько и где людей погибнет, где будут полыхать пожары войны". Пасечник выразил надежду, что у европейских лидеров хватит политической воли, чтобы избежать непоправимых последствий. Он заметил, что население Европы, вероятно, начинает понимать всю бесперспективность поддержки режима Зеленского и то, к каким ужасающим последствиям может это привести уже в ближайшем будущем.

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Ранее офис Зеленского представил проект киевского договора по безопасности, согласно которому в качестве гарантов предложил страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию. Ответная реакция не заставила себя ждать. Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев счёл киевский проект по гарантиям безопасности прологом к третьей мировой, а первый заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал его фантазией Зеленского.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Иван Косицын

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