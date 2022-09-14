Проект "гарантий безопасности" Киеву подчёркивает актуальность СВО, заявили в Кремле
Песков заявил, что Киев сохранил ориентир на вступление в НАТО
Проект "гарантий безопасности", представленный Киевом накануне, отражает угрозу вступления Украины в НАТО, что в очередной раз подчёркивает необходимость проведения российской спецоперации, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Речь идёт о некоем документе. И никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до момента вступления Украины в НАТО, то есть ориентир на место в НАТО остаётся. Соответственно, остаётся главная угроза для нашей страны и даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимым проведение СВО", — пояснил Песков, общаясь с журналистами.
По словам пресс-секретаря российского лидера, представленный Украиной проект вовсе не предполагает нейтрального статуса страны, чего изначально требовала от неё Россия.
Напомним, ранее офис Зеленского представил проект киевского договора по безопасности, согласно которому в качестве гарантов предложил страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию. Ответная реакция не заставила себя ждать. Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев счёл киевский проект по гарантиям безопасности прологом к третьей мировой, а первый заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал его фантазией Зеленского.
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