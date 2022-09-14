Проект "гарантий безопасности" Киеву подчёркивает актуальность СВО, заявили в Кремле

"Речь идёт о некоем документе. И никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до момента вступления Украины в НАТО, то есть ориентир на место в НАТО остаётся. Соответственно, остаётся главная угроза для нашей страны и даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимым проведение СВО", — пояснил Песков, общаясь с журналистами.