Юрист объяснил, что делать в случае отказа магазина возвращать деньги за товар

В некоторых случаях покупатель, решивший вернуть магазину купленный товар, не сможет предъявить продавцу претензию, так как существует перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену. Об этом рассказал RT юрист Иван Соловьёв.

"В нём [списке] много позиций, среди которых предметы личной гигиены, парфюмерия, лекарства, трикотажные изделия, ювелирная продукция", — уточнил эксперт.

Товары из этого перечня стоит покупать обдуманно, потому что у продавца в таком случае есть полное право отказать как в обмене, так и в возврате денег. В вопросах с непродовольственными товарами, которых в списке нет, следует обратиться к закону "О защите прав потребителя". Если продавец не предупредил о недостатках, покупатель может потребовать заменить товар с перерасчётом цены или потребовать возврата уплаченной за товар суммы. Но это можно сделать, только если товар не был в употреблении и на руках у покупателя есть чек.

Если все условия соблюдены, но магазин отказывается возвращать средства, можно обратиться к руководству торговой организации и изложить все обстоятельства покупки и причины возврата, советует юрист.

"Если же и эти действия не приведут к желаемому результату, то стоит готовить исковое заявление в суд, к которому приложить все документы, а также переписку с торговой организацией и государственными контрольными органами", — рассказал Соловьёв.