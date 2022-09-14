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Регион
Опубликовано 14 сентября 2022, 10:24
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Многие жители Харьковской области не смогли эвакуироваться из-за отсутствия связи

Ганчев объяснил, почему многие жители Харьковской области не смогли эвакуироваться

Глава Администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что многие мирные жители региона не смогли эвакуироваться из-за перебоев со связью — информация до них прошло не дошла.

"Ситуация остаётся напряжённой, она не меняется с момента наступления Вооружённых сил Украины. Очень много людей смогли покинуть, но много населения осталось. И мы не понимаем, что их ждёт. Но думаю, что ничего хорошего", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

При этом чиновник отметил, что в населённых пунктах, которые перешли под контроль украинских войск, начались расстрелы мирных жителей, мародёрство и прочие зверства, которые освещаются совсем не так, как есть в реальности. По данным Ганчева, иностранные наёмники расстреливают людей прямо на улице, если они сопротивляются.

В Кремле возмущены карательными акциями ВСУ в Харьковской области
В Кремле возмущены карательными акциями ВСУ в Харьковской области

Ранее Лайф писал, что ВСУ заняли населённые пункты на севере Харьковской области и проводят там репрессии, не позволяя местным жителям эвакуироваться. Кроме того, имеются сведения, что в одном из населённых пунктов наёмники расстреливали граждан и снимали это на видео, чтобы затем обвинить во всём Россию.

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ТАСС / Антон Вергун

Николь Вербер
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