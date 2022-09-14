Многие жители Харьковской области не смогли эвакуироваться из-за отсутствия связи
Ганчев объяснил, почему многие жители Харьковской области не смогли эвакуироваться
Глава Администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что многие мирные жители региона не смогли эвакуироваться из-за перебоев со связью — информация до них прошло не дошла.
"Ситуация остаётся напряжённой, она не меняется с момента наступления Вооружённых сил Украины. Очень много людей смогли покинуть, но много населения осталось. И мы не понимаем, что их ждёт. Но думаю, что ничего хорошего", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
При этом чиновник отметил, что в населённых пунктах, которые перешли под контроль украинских войск, начались расстрелы мирных жителей, мародёрство и прочие зверства, которые освещаются совсем не так, как есть в реальности. По данным Ганчева, иностранные наёмники расстреливают людей прямо на улице, если они сопротивляются.
Ранее Лайф писал, что ВСУ заняли населённые пункты на севере Харьковской области и проводят там репрессии, не позволяя местным жителям эвакуироваться. Кроме того, имеются сведения, что в одном из населённых пунктов наёмники расстреливали граждан и снимали это на видео, чтобы затем обвинить во всём Россию.
ТАСС / Антон Вергун