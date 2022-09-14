Многие жители Харьковской области не смогли эвакуироваться из-за отсутствия связи

Глава Администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что многие мирные жители региона не смогли эвакуироваться из-за перебоев со связью — информация до них прошло не дошла.

"Ситуация остаётся напряжённой, она не меняется с момента наступления Вооружённых сил Украины. Очень много людей смогли покинуть, но много населения осталось. И мы не понимаем, что их ждёт. Но думаю, что ничего хорошего", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".