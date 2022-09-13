В Кремле возмущены карательными акциями ВСУ в Харьковской области
Песков назвал возмутительными карательные операции ВСУ против мирных жителей в Харьковской области
В Кремле сочли возмутительными карательные операции ВСУ против мирных жителей Харьковской области. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поступают сведения даже о пытках, что "не укладывается ни в какие рамки".
"Что касается жителей Харьковской области, то, действительно, по поступающей информации, сейчас там много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки. Людей пытают, над людьми издеваются. Это, конечно, возмутительно", — заявил журналистам во вторник представитель Кремля.
Он добавил, что специальная военная операция непременно будет продолжаться до выполнения всех её целей.
Ранее стало известно, что ВСУ заняли населённые пункты на севере Харьковской области и проводят там репрессии, не позволяя местным жителям эвакуироваться. Кроме того, имеются сведения, что в одном из населённых пунктов наёмники расстреливали граждан и снимали это на видео, наверняка чтобы затем обвинить во всём Россию.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka