В Кремле возмущены карательными акциями ВСУ в Харьковской области

В Кремле сочли возмутительными карательные операции ВСУ против мирных жителей Харьковской области. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поступают сведения даже о пытках, что "не укладывается ни в какие рамки".

"Что касается жителей Харьковской области, то, действительно, по поступающей информации, сейчас там много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки. Людей пытают, над людьми издеваются. Это, конечно, возмутительно", — заявил журналистам во вторник представитель Кремля.