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Регион
Опубликовано 13 сентября 2022, 10:07
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В Кремле возмущены карательными акциями ВСУ в Харьковской области

Песков назвал возмутительными карательные операции ВСУ против мирных жителей в Харьковской области

В Кремле сочли возмутительными карательные операции ВСУ против мирных жителей Харьковской области. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поступают сведения даже о пытках, что "не укладывается ни в какие рамки".

"Что касается жителей Харьковской области, то, действительно, по поступающей информации, сейчас там много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки. Людей пытают, над людьми издеваются. Это, конечно, возмутительно", — заявил журналистам во вторник представитель Кремля.

Он добавил, что специальная военная операция непременно будет продолжаться до выполнения всех её целей.

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Ранее стало известно, что ВСУ заняли населённые пункты на севере Харьковской области и проводят там репрессии, не позволяя местным жителям эвакуироваться. Кроме того, имеются сведения, что в одном из населённых пунктов наёмники расстреливали граждан и снимали это на видео, наверняка чтобы затем обвинить во всём Россию.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Александр Юнашев
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