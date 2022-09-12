Люди не могут покинуть дома: ВСУ начали проводить репрессии на севере Харьковской области

Жители северной части Харьковской области не могут покинуть свои дома и пересечь границы, украинские силовики начали проводить там репрессии. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

По его словам, сейчас на пунктах пересечения границы стоят огромные очереди со стороны Харьковской области. Там сделано всё, чтобы люди максимально быстро эвакуировались, но им мешают ВСУ.

"Они заняли населённые пункты на севере Харьковской области <…>, там уже люди не могут пересекать границу. Там уже начались репрессивные действия, и людям уже нужно скрываться", — сказал Ганчев.