"Гуляй отсюда": Отдохнувшая в Хургаде россиянка пожаловалась на хамство, наглость и лень персонала

Россиянка, посетившая египетский курортный город Хургаду, пожаловалась на персонал и условия проживания в местном отеле. Отзыв девушки опубликовал портал "Тонкости туризма" на платформе "Яндекс.Дзен".

Негативные впечатления у жительницы России оставил отель Sunny Days Resort Spa & Aqua Park. По её словам, в гостиничных барах подавали разбавленный алкоголь, а в очереди за едой приходилось стоять по полчаса.

"Хамство, наглость, лень, обман, просят не чаевые за сервис, а требуют откровенные взятки — при заселении, в баре, на пляже, в спа", — добавила женщина.

При этом туристка отметила, что местные зазывалы на пляжах, в магазинах и ресторанах расценивают отказ подойти к ним как личную обиду и оскорбляют прохожих.

"Проходя мимо магазинчика и отказав в покупке продавцу, услышала в свой адрес такую фразу: "Русский турист — очень бедный, доллар нет, карты нет, иди, гуляй отсюда", — возмутилась россиянка.

Из плюсов женщина оценила большую красивую территорию гостиницы, добавив, что при этом она "бестолково спланирована": развлечений мало, а расстояния довольно большие.