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12 сентября, 08:34

"Гуляй отсюда": Отдохнувшая в Хургаде россиянка пожаловалась на хамство, наглость и лень персонала

Отдыхавшая в Хургаде россиянка пожаловалась на требования давать "откровенные взятки"

Россиянка, посетившая египетский курортный город Хургаду, пожаловалась на персонал и условия проживания в местном отеле. Отзыв девушки опубликовал портал "Тонкости туризма" на платформе "Яндекс.Дзен".

Негативные впечатления у жительницы России оставил отель Sunny Days Resort Spa & Aqua Park. По её словам, в гостиничных барах подавали разбавленный алкоголь, а в очереди за едой приходилось стоять по полчаса.

"Хамство, наглость, лень, обман, просят не чаевые за сервис, а требуют откровенные взятки — при заселении, в баре, на пляже, в спа", — добавила женщина.

При этом туристка отметила, что местные зазывалы на пляжах, в магазинах и ресторанах расценивают отказ подойти к ним как личную обиду и оскорбляют прохожих.

"Проходя мимо магазинчика и отказав в покупке продавцу, услышала в свой адрес такую фразу: "Русский турист — очень бедный, доллар нет, карты нет, иди, гуляй отсюда", — возмутилась россиянка.

Из плюсов женщина оценила большую красивую территорию гостиницы, добавив, что при этом она "бестолково спланирована": развлечений мало, а расстояния довольно большие.

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Ранее Лайф рассказывал, как более 400 туристов из России застряли в Египте в отеле с невыносимыми условиями, так как их рейсы задержали. Там постоянно происходят кражи в номерах, царит русофобское настроение, у некоторых нет даже полотенец и воды. При этом у людей "сгорели" билеты на стыковочные рейсы из Москвы, и теперь придётся покупать их снова.

Обложка ©

Unsplash

Григорий Воронцов

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