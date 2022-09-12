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12 сентября, 08:24

Режиссёр Джеймс Кэмерон объявил о начале съёмок четвёртой части "Аватара"

Режиссёр Джеймс Кэмерон объявил на выставке D23 Expo от студии Disney о начале съёмок четвёртой части фильма "Аватар". Об этом сообщает ComicBook.

Хотя сам режиссёр на мероприятии не присутствовал, он прислал видеообращение, в котором рассказал о предстоящих проектах. При этом Кэмерон сообщил, что "Аватар-2" находится на стадии постпродакшена, уже в декабре 2022 года появится сиквел. Он показал несколько сцен из нового фильма: бой аватаров в лесу Пандоры и ссору главных героев — Нейтири и Джейка Салли. Вместе с тем продолжаются съёмки третьей части. Кэмерон также попросил поклонников воспринимать проект как шестичасовой мини-сериал.

Кроме того, некоторые сцены для четвёртого "Аватара" сняли заранее. Это было нужно для того, чтобы дети, играющие героев, в дальнейшем появились в фильмах уже повзрослевшими. Причём Кэмерон отметил, что они должны стать старше на шесть лет.

Режиссёр Джеймс Кэмерон показал новые кадры со съёмочной площадки второй части "Аватара"

Режиссёр Джеймс Кэмерон показал новые кадры со съёмочной площадки второй части "Аватара"

Первый "Аватар" вышел в 2009 году, побив сразу несколько рекордов по кассовым сборам. В частности, картина собрала самую большую кассу в мире. Рекорд держался десять лет, пока не пришли "Мстители". Однако в 2021 году состоялся повторный прокат "Аватара" в Китае — и фильм вновь вышел на первое место по сборам, превзойдя отметку в два миллиарда долларов. Премьера сиквела намечена на 14 декабря 2022 года. В главных ролях Мишель Йео, Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Зои Салдана, Сэм Уортингтон и другие.

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kinopoisk

Светлана Оперук

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