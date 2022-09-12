Режиссёр Джеймс Кэмерон объявил о начале съёмок четвёртой части "Аватара"

Режиссёр Джеймс Кэмерон объявил на выставке D23 Expo от студии Disney о начале съёмок четвёртой части фильма "Аватар". Об этом сообщает ComicBook.

Хотя сам режиссёр на мероприятии не присутствовал, он прислал видеообращение, в котором рассказал о предстоящих проектах. При этом Кэмерон сообщил, что "Аватар-2" находится на стадии постпродакшена, уже в декабре 2022 года появится сиквел. Он показал несколько сцен из нового фильма: бой аватаров в лесу Пандоры и ссору главных героев — Нейтири и Джейка Салли. Вместе с тем продолжаются съёмки третьей части. Кэмерон также попросил поклонников воспринимать проект как шестичасовой мини-сериал.

Кроме того, некоторые сцены для четвёртого "Аватара" сняли заранее. Это было нужно для того, чтобы дети, играющие героев, в дальнейшем появились в фильмах уже повзрослевшими. Причём Кэмерон отметил, что они должны стать старше на шесть лет.