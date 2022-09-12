"Я бы сел в тюрьму": Чимаев рассказал, чем мог закончиться его бой с Диазом на турнире UFC
Чимаев заявил, что "убил бы" Диаза в их бою на турнире UFC
Шведский боец ММА Хамзат Чимаев заявил, что отменённый поединок против американца Нейта Диаза завершился бы не только его победой, но и "убийством" легендарного спортсмена.
"Если бы я дрался с Диазом, я бы убил его. Я бы сел в тюрьму, поэтому я должен быть счастлив, что бой не состоялся. Вы видели бой Диаза против Фергюсона? Как они били, как они боролись? Эти ребята старые. А я молодой парень, я киллер", — рассказал Чимаев, слова которого приводит пресс-служба UFC.
Ранее Лайф сообщал, что Хамзат Чимаев должен был встретиться с Нейтом Диазом на турнире UFC279, однако провалил процедуру взвешивания. В итоге американец победил Тони Фергюсона, а Чимаев в первом же раунде одолел Кевина Холланда, выиграв 12-й бой подряд.
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