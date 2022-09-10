"Хочу снести ему голову": Хамзат Чимаев готовится уничтожить легенду UFC, победившего самого Макгрегора И без того колоссальный интерес к поединку заметно подогрела драка с участием 100 человек, входящих в команды спортсменов. Из-за неё даже отменили традиционную пресс-конференцию. 9 сентября, 21:40 Хамзат Чимаев, Нейт Диас. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Josh Hedges / Zuffa LLC / Zuffa LLC / Mike Roach

В ночь на воскресенье, 11 сентября, на стадионе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе состоится номерной турнир самого популярного промоушена смешанных единоборств — UFC 279. В главном поединке в октагон около семи утра по московскому времени выйдут выступающий за Швецию уроженец Чечни Хамзат Чимаев и американец Нейт Диас. Один из самых ярких бойцов современности сразится с настоящей легендой смешанных единоборств.

Наследник славы Хабиба и Конора

Фото © UFC

Чимаев появился на свет в селе Гвардейском Надтеречного района Чечни. Рядом с его домом находился борцовский зал, и уже с пяти лет Хамзат начал выступать на соревнованиях по дзюдо и самбо. В 16 лет он вместе с семьёй перебрался в Швецию и там стал чемпионом страны по вольной борьбе сразу в двух весовых категориях.

В 2018 году Чимаев начал карьеру в смешанных единоборствах (ММА), а летом 2020-го триумфально дебютировал в UFC. За 66 дней он провёл три поединка в сильнейшем промоушене мира и в каждом из них победил за явным преимуществом, установив невероятный рекорд. В начале апреля Хамзат побил бразильца Гилберта Бёрнса и поднялся в рейтинге полусредневесов на третье место.

Уже сейчас Чимаева сравнивают с россиянином Хабибом Нурмагомедовым (оба не имеют на своём счету поражений) и ирландцем Конором Макгрегором (из-за любви к громким заявлениям и треш-току). Несомненно, Хамзат представляет реальную угрозу для новоиспечённого чемпиона полусреднего дивизиона UFC — британца Леона Эдвардса. К тому же в UFC явно возлагают на 28-летнего спортсмена огромные надежды.

Получается, что у Чимаева практически нет слабых мест в октагоне. Он борется почти как Хабиб, бьёт как Конор и проводит болевые приёмы не хуже самого Тони Фергюсона. Хамзат выигрывает бой за боем (всего 11 из 11 в ММА) и обладает аурой непобедимости. А харизма и умелое использование треш-тока делают его фигуру ещё более привлекательной для болельщиков и спонсоров.

Первые десять побед в карьере Хамзат одержал досрочно, но вот в 11-м поединке произошла небольшая осечка. Да, в апреле на турнире UFC 273 в Джексонвилле Чимаев взял верх над бразильцем Гилбертом Бёрнсом, но затратил все пять раундов. После натужной победы нужно было срочно корректировать ауру, и матчмейкеры промоушена решили свести представителя Швеции с легендарным американцем Нейтом Диасом.

На пути Чимаева — легенда UFC

Фото © UFC

С одной стороны, лучшие годы 37-летнего ветерана явно остались позади. В рейтинге полусреднего веса он не входит даже в топ-15, а за последние шесть лет провёл всего три поединка, потерпев в них два поражения. С другой — яркая досрочная победа над Диасом может принести Чимаеву титульный поединок уже в самое ближайшее время.

Чем же знаменит американец? Его звёздный час наступил в марте 2016 года на турнире UFC 196 в Лас-Вегасе. Тогда Диас всего за 11 дней до боя против Конора Макгрегора заменил травмированного бразильца Рафаэла дус Анжуса. В те времена великий и ужасный ирландец внушал ужас соперникам одним своим появлением и выигрывал бои буквально одним касанием. Никто не сомневался, что он изобьёт и середняка Диаса, у которого к тому же практически не было времени на подготовку.

Но действительность повергла в шок всех без исключения болельщиков и специалистов. В поединке с Макгрегором Нейт доминировал в стойке, а во втором раунде провёл успешный болевой приём. Через полгода американец проиграл Конору в реванше, но уступил в упорнейшей борьбе судейским решением. Один из арбитров вообще зафиксировал ничью (47:47), двое других отдали победу Конору с минимальным преимуществом (48:47).

"Я фанат Нейта, но выйду в октагон убивать"

Фото © UFC

В одном из интервью перед боем Чимаев признался, что уважает Диаса и даже является его поклонником. Впрочем, в октагоне он не будет жалеть соперника и планирует его уничтожить.

— Я всё ещё считаю себя фанатом Нейта Диаса. А как можно не быть его фанатом, если ты хоть чуть-чуть разбираешься в смешанных единоборствах! Наблюдая за его боями, я не только получаю огромное удовольствие, но и многому учусь. Да, я его уважаю, потому что он жёсткий парень, но в октагон я выйду убивать. Хочу снести ему голову, — сказал Чимаев.

У Диаса остался последний бой по контракту с UFC, и в случае поражения он может завершить карьеру. При этом победа над Чимаевым сделает американца претендентом на чемпионский титул в полусреднем весе.

— Если Нейт побьёт Хамзата, занимающего в рейтинге третье место, мы обязательно рассмотрим его кандидатуру при организации чемпионского боя. Я категорически не согласен с теми, кто говорит, что у Диаса нет ни одного шанса. Это неправда, — заявил Дана Уайт.

Китаец Ли Цзинлян, 14-й номер рейтинга полусредневесов, также не склонен заранее отдавать победу Чимаеву. Он уверен, что Диас способен преподнести сюрприз.

— Если бой затянется до пятого раунда, результат будет совершенно непредсказуемым. К тому же Диас — это Диас, с ним нужно быть на чеку до самой последней секунды. От него можно в любой момент ждать сюрприза, — говорит представитель Поднебесной.

А вот француз Сирил Ган, занимающий первое место в тяжёлой весовой категории, считает, что Чимаев победит досрочно. По его мнению, в 37 лет Диасу будет сложно на равных сражаться с таким грозным соперником.

— Чимаев молод и невероятно уверен в себе. А вот карьера Диаса приближается в закату. Я люблю Диаса, но Чимаев его финиширует. К огромному сожалению, — заявил Ган.

Массовая драка и отмена пресс-конференции

Букмекеры в преддверии турнира UFC 279 также не сомневаются в Чимаеве. Коэффициент на победу спортсмена из Швеции составляет ничтожные 1,09. Котировка на триумф Диаса — 8,10. Посмотреть бой можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале "Матч ТВ".

Интерес к поединку достиг невероятного уровня. Особенно с учётом того, что накануне боя представители команд двух спортсменов учинили массовую драку за кулисами арены. В потасовке участвовало 100 человек, в том числе бойцы Кевин Холланд и Даррен Тилл. В целях безопасности UFC даже пришлось отменить традиционную пресс-конференцию, чего раньше никогда не случалось.

Фото © UFC Кто победит в поединке Хамзата Чимаева и Нейта Диаса? 0 Хамзат Чимаев Нейт Диас Бой будет признан несостоявшимся

Авторы Роман Фейгин