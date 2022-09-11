Хватило одного раунда: Чимаев "задушил" Холланда
Чимаев удушающим приёмом одержал победу над Холландом
На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 279 в Лас-Вегасе уроженец Чечни Хамзат Чимаев, представляющий Швецию, одержал победу над американцем Кевином Холландом.
Поединок в полусреднем весе завершился уже в первом раунде. Чимаев поставил точку удушающим приёмом.
Чеченскому бойцу 28 лет. Он уже успел одержать в ММА 12 побед, не допустив ни одного поражения. У представителя Швеции третье место в рейтинге UFC в полусреднем весе. А Холланду 29 лет. У него почти в два раза больше побед в ММА — 28, но зато восемь поражений.
Как рассказывал Лайф, уроженец Чечни должен был сразиться с легендой ММА Нейтом Диасом, но во время взвешивания не смог уложиться в рамки полусреднего веса. Перебрал около трёх килограммов.
vk.com / ufc