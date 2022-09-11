Хватило одного раунда: Чимаев "задушил" Холланда

Чеченскому бойцу 28 лет. Он уже успел одержать в ММА 12 побед, не допустив ни одного поражения. У представителя Швеции третье место в рейтинге UFC в полусреднем весе. А Холланду 29 лет. У него почти в два раза больше побед в ММА — 28, но зато восемь поражений.