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12 сентября, 08:14

Трое военных РФ пострадали при атаке украинского дрона под Брянском

Mash: Три российских солдата ранены после атаки украинского дрона КПП под Брянском

Трое российских военных получили ранения после атаки украинского дрона контрольно-пропускного пункта "Зерново" в Брянской области. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Всё произошло в шесть утра 10 сентября. По данным канала, 21-летнего рядового доставили в госпиталь с осколочным ранением головы, шеи и руки. Ещё двое получили контузию.

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Ранее Лайф рассказывал, что в городе Судже Курской области был объявлен план "Перехват" из-за возможных украинских диверсантов, которые обстреляли бойцов Росгвардии из "газели". По информации Mash, нападение произошло на блокпосту у объездной автодороги. Силовики попытались остановить подозрительный автомобиль, из которого открыли огонь. Позднее один из раненых скончался в больнице. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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Сайт Росгвардии

Артур Лапсаков

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