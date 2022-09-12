Трое военных РФ пострадали при атаке украинского дрона под Брянском

Трое российских военных получили ранения после атаки украинского дрона контрольно-пропускного пункта "Зерново" в Брянской области. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Всё произошло в шесть утра 10 сентября. По данным канала, 21-летнего рядового доставили в госпиталь с осколочным ранением головы, шеи и руки. Ещё двое получили контузию.