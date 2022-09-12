Трое военных РФ пострадали при атаке украинского дрона под Брянском
Mash: Три российских солдата ранены после атаки украинского дрона КПП под Брянском
Трое российских военных получили ранения после атаки украинского дрона контрольно-пропускного пункта "Зерново" в Брянской области. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Всё произошло в шесть утра 10 сентября. По данным канала, 21-летнего рядового доставили в госпиталь с осколочным ранением головы, шеи и руки. Ещё двое получили контузию.
Ранее Лайф рассказывал, что в городе Судже Курской области был объявлен план "Перехват" из-за возможных украинских диверсантов, которые обстреляли бойцов Росгвардии из "газели". По информации Mash, нападение произошло на блокпосту у объездной автодороги. Силовики попытались остановить подозрительный автомобиль, из которого открыли огонь. Позднее один из раненых скончался в больнице. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Сайт Росгвардии