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10 сентября, 11:17

Бастрыкин поручил завести уголовное дело после нападения на росгвардейцев под Курском

Главное следственное управление СК России обязано возбудить уголовное дело из-за нападения на сотрудников Росгвардии в Курской области. Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии в Курской области", — пишет в телеграм-канале пресс-служба СК РФ.

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Раненный при атаке диверсантов в Курской области росгвардеец умер в больнице

Лайф напоминает, что в городе Судже был объявлен план "Перехват" из-за возможных украинских диверсантов, которые обстреляли бойцов Росгвардии из "газели". По информации Mash, нападение произошло на блокпосту у объездной автодороги. Силовики попытались остановить подозрительный автомобиль, из которого открыли огонь.

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СК России

Светлана Оперук

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