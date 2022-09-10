Бастрыкин поручил завести уголовное дело после нападения на росгвардейцев под Курском

"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии в Курской области", — пишет в телеграм-канале пресс-служба СК РФ.

Лайф напоминает, что в городе Судже был объявлен план "Перехват" из-за возможных украинских диверсантов, которые обстреляли бойцов Росгвардии из "газели". По информации Mash, нападение произошло на блокпосту у объездной автодороги. Силовики попытались остановить подозрительный автомобиль, из которого открыли огонь.