На мобильных избирательных участках проголосовало уже 115 тысяч россиян. Об этом сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

"Сервисы подачи заявлений: 115 тысяч человек воспользовались "мобильным избирателем", 112 тысяч воспользовались подачей заявления на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и почти 1,8 тысячи — голосованием на дому", — отметил он на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Качанов также уточнил, что желающие принять участие в ДЭГ распределены по возрастным группам. Так, 44–45% из них являются избирателями в возрасте от 35 до 50 лет, и ещё по 30% — граждане до 35 лет и люди старше 50 лет.

Ранее сообщалось, что более 68 тысяч избирателей из семи регионов РФ дистанционно проголосовали на выборах. По данным ЦИК РФ, из 110 618 подавших заявление на участие в ДЭГ гражданский долг выполнили уже 68 213 человек (что составляет более 61% от общего числа).