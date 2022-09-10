На мобильных избирательных участках проголосовало уже 115 тысяч россиян
На мобильных избирательных участках проголосовало уже 115 тысяч россиян. Об этом сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.
"Сервисы подачи заявлений: 115 тысяч человек воспользовались "мобильным избирателем", 112 тысяч воспользовались подачей заявления на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и почти 1,8 тысячи — голосованием на дому", — отметил он на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.
Качанов также уточнил, что желающие принять участие в ДЭГ распределены по возрастным группам. Так, 44–45% из них являются избирателями в возрасте от 35 до 50 лет, и ещё по 30% — граждане до 35 лет и люди старше 50 лет.
Ранее сообщалось, что более 68 тысяч избирателей из семи регионов РФ дистанционно проголосовали на выборах. По данным ЦИК РФ, из 110 618 подавших заявление на участие в ДЭГ гражданский долг выполнили уже 68 213 человек (что составляет более 61% от общего числа).
Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
VK / ЦИК России