Самое большое в Европе: Путин и Собянин запустили колесо обозрения "Солнце Москвы"

Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным по видеосвязи приняли участие в церемонии запуска колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ.

Путин и Собянин запустили колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Видео © LIFE

В этот момент глава государства и градоначальник находились в парке "Зарядье", где пройдёт праздничный концерт, посвящённый 875-летию столицы.

"Спасибо за то, что развиваете это направление отдыха, развлечений в Москве. Для людей это очень важно — иметь возможность отдохнуть с друзьями, семьёй", — сказал Путин, обращаясь к рабочим.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" высотой 140 метров стало самым большим подобным аттракционом в Европе. Оно оборудовано 30 закрытыми кабинами, а каждая шестая из них имеет прозрачный пол. Внутри находятся системы кондиционирования, отопления и освещения, а также кнопка связи с оператором и аудиосистема.