Самое большое в Европе: Путин и Собянин запустили колесо обозрения "Солнце Москвы"
Путин и Собянин по видеосвязи открыли колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ
Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным по видеосвязи приняли участие в церемонии запуска колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ.
Путин и Собянин запустили колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Видео © LIFE
В этот момент глава государства и градоначальник находились в парке "Зарядье", где пройдёт праздничный концерт, посвящённый 875-летию столицы.
"Спасибо за то, что развиваете это направление отдыха, развлечений в Москве. Для людей это очень важно — иметь возможность отдохнуть с друзьями, семьёй", — сказал Путин, обращаясь к рабочим.
Колесо обозрения "Солнце Москвы" высотой 140 метров стало самым большим подобным аттракционом в Европе. Оно оборудовано 30 закрытыми кабинами, а каждая шестая из них имеет прозрачный пол. Внутри находятся системы кондиционирования, отопления и освещения, а также кнопка связи с оператором и аудиосистема.
Ранее Владимир Путин прибыл в "Лужники", где осмотрел новые спортцентры и посетил турнир по самбо. В Кремле рассказали, что в 2022 году было завершено строительство новых спортивных комплексов. Здание станет одним из главных центров развития самбо и бокса в России.
Кадр видео LIFE