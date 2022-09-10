НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 сентября, 10:56

Самое большое в Европе: Путин и Собянин запустили колесо обозрения "Солнце Москвы"

Путин и Собянин по видеосвязи открыли колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ

Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным по видеосвязи приняли участие в церемонии запуска колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ.

Путин и Собянин запустили колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Видео © LIFE

В этот момент глава государства и градоначальник находились в парке "Зарядье", где пройдёт праздничный концерт, посвящённый 875-летию столицы.

"Спасибо за то, что развиваете это направление отдыха, развлечений в Москве. Для людей это очень важно — иметь возможность отдохнуть с друзьями, семьёй", — сказал Путин, обращаясь к рабочим.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" высотой 140 метров стало самым большим подобным аттракционом в Европе. Оно оборудовано 30 закрытыми кабинами, а каждая шестая из них имеет прозрачный пол. Внутри находятся системы кондиционирования, отопления и освещения, а также кнопка связи с оператором и аудиосистема.

Путин прибыл в парк "Зарядье" для участия в мероприятиях по случаю Дня города Москвы

Путин прибыл в парк "Зарядье" для участия в мероприятиях по случаю Дня города Москвы

Ранее Владимир Путин прибыл в "Лужники", где осмотрел новые спортцентры и посетил турнир по самбо. В Кремле рассказали, что в 2022 году было завершено строительство новых спортивных комплексов. Здание станет одним из главных центров развития самбо и бокса в России.

Обложка ©

Кадр видео LIFE

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров