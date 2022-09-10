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10 сентября, 10:51

Следователи обнаружили в поликлинике Донецка поражающие элементы от боеприпаса НАТО

Следователи обнаружили в донецкой поликлинике № 2, которую вечером 9 сентября обстреляли ВСУ, поражающие элементы от боеприпаса НАТО калибра 155 миллиметров. Об этом сообщает РИА "Новости".

"В настоящее время мы нашли место попадания снаряда, в том числе поражающие элементы, которые в последующем будут направлены на баллистическую судебную экспертизу с целью установления типа и характеристик боеприпаса", — заявил представитель СК РФ.

Агентство уточняет, что сегодня следователями СК РФ проводится осмотр места происшествия. По данным ведомства, в результате случившегося повреждена кровля здания. В Следкоме также отметили, что ниже располагается дневной стационар, где находились пациенты. После обстрела произошёл пожар, который был локализован, заключили следователи.

Три человека погибли в результате удара ВСУ по привокзальному рынку в Донецке

Три человека погибли в результате удара ВСУ по привокзальному рынку в Донецке

Как ранее писал Лайф, 9 сентября мэр Донецка Кулемзин сообщил об обстреле городской больницы со стороны ВСУ. В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) уточнили, что речь идёт о ДоКТМО на проспекте Ильича.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Никита Осипов

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