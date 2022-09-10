Следователи обнаружили в поликлинике Донецка поражающие элементы от боеприпаса НАТО

Следователи обнаружили в донецкой поликлинике № 2, которую вечером 9 сентября обстреляли ВСУ, поражающие элементы от боеприпаса НАТО калибра 155 миллиметров. Об этом сообщает РИА "Новости".

"В настоящее время мы нашли место попадания снаряда, в том числе поражающие элементы, которые в последующем будут направлены на баллистическую судебную экспертизу с целью установления типа и характеристик боеприпаса", — заявил представитель СК РФ.

Агентство уточняет, что сегодня следователями СК РФ проводится осмотр места происшествия. По данным ведомства, в результате случившегося повреждена кровля здания. В Следкоме также отметили, что ниже располагается дневной стационар, где находились пациенты. После обстрела произошёл пожар, который был локализован, заключили следователи.