Почему ВСУ три раза не смогли захватить Запорожскую АЭС Киев в очередной раз бросил десант на Запорожскую АЭС, снова получил отпор и понёс большие потери. После очередного провала у ВСУ может не остаться людей и техники для штурма атомной электростанции. 43146 43146 Запорожская область. Энергодар. Российские военнослужащие у Запорожской АЭС. Обложка © ТАСС / АР

Карта боевых действий на Украине

В ночь с 8 на 9 сентября, примерно в 1:00 (по мск), ВСУ предприняли очередную попытку высадить десант — на этот раз в десяти километрах от Энергодара.

— Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя, Днепропетровская область, в направлении Каменки-Днепровской. Удар успешно отражён, — сообщает глава администрации города Александр Волга.

По словам члена главного совета Администрации Запорожской области Владимира Рогова, противник пытается прощупать слабое место в обороне, потому что до этого попытки высадки десанта были в направлении Энергодара, Днепрорудного и Васильевки.

— Ищут место, где они могут закрепиться на берегу Днепра и создать себе плацдарм для наступления, — подчеркнул Рогов. Также, как стало известно, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев с целью обсудить энергетические и военные вопросы. Новая попытка захвата Запорожской АЭС может быть связана с попыткой Киева создать соответствующий медийный фон. Однако у Киева могут быть и другие мотивы для гибельной, в первую очередь для собственных военных, авантюры.

С начала сентября это как минимум третья попытка со стороны Киева высадить десант на прилегающей к ЗАЭС территории, которой предшествовало бесчисленное множество ударов вражеской артиллерии по объекту.

Сколько раз Киев пытался захватить АЭС

Первая масштабная попытка штурма Энергодара противником была предпринята утром 1 сентября. За час до броска ВСУ обстреляли из артиллерии и систем залпового огня Энергодар, затем высадили свой десант на берегу Каховского водохранилища в трёх километрах северо-восточнее станции. Большая часть ударов была отражена российской системой ПВО, однако, как сообщал представитель Администрации Запорожской области Владимир Рогов, из-за обстрелов отключился пятый блок, так как сработала аварийная защита.

Фото © ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Диверсанты, разбившись на две группы общей численностью в 60 человек, попытались проникнуть на станцию, но были своевременно разбиты Армией России при участии тактической авиации. За первые часы боя удалось уничтожить около 40 десантников ВСУ, причём часть диверсантов погибла в самом начале столкновения. Они пытались эвакуироваться на лодках, но российские боевые вертолёты, контролировавшие береговую линию, не дали им это сделать. Сообщалось, что данную операцию Киев приурочил к приезду комиссии МАГАТЭ. Причём прилёт российских боевых вертолётов украинские СМИ подали как атаку ВС РФ на город с формулировкой: "Просто взяли и ни с того ни с сего обстреляли мирных жителей". Фейк был сразу же опровергнут рядом экспертов.

3 сентября Киев предпринял ещё более массированную атаку. Уже две группы катеров и моторных лодок общей численностью в 42 единицы и свыше 250 боевиков попытались высадиться в районе Энергодара и Днепрорудного. По украинскому десанту ударили ВКС РФ, также диверсантов атаковали четыре самолёта Су-30 и два вертолёта Ка-52. В ходе неудачного десантирования противник потерял не менее 20 катеров и лодок. Часть плавсредств успели развернуться и уйти к берегу, подконтрольному Киеву. В тот раз противник потерял 47 боевиков убитыми, среди них — 10 иностранных наёмников. Ещё 23 боевика были ранены.

4 сентября ВСУ снова обстреляли ЗАЭС, один из прилётов снарядов оказался сквозным и повредил неработающий энергоблок. 5 сентября стало известно, что российским военным с помощью средств РЭБ удалось сорвать новую попытку атаковать станцию — на этот раз с помощью беспилотника.

6 сентября был новый обстрел атомной электростанции, который привёл к повреждению резервной линии электропередачи между АЭС и близлежащей тепловой электростанцией. Эксперты МАГАТЭ находились на ЗАЭС с 1 по 5 сентября, часть осталась для мониторинга ситуации на постоянной основе. Несмотря на то что они стали свидетелями провокаций Киева, выводы их оказались беззубыми. По их мнению, опасности радиоактивного заражения пока нет. Они зафиксировали ряд повреждений, но отказались назвать сторону, ответственную за обстрелы.

Обстрелы Энергодара

8 сентября на Запорожской АЭС решили приостановить работу пятого энергоблока из-за просадки линии электропередачи. При этом отмечалось, что продолжает работать шестой блок, но не на полную мощность. Но Энергодар и Мелитополь, по заявлению городских властей, были обесточены. Сообщалось, что ВСУ перестали обстреливать город из артиллерии и сделали акцент на беспилотниках.

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— По ЗАЭС не наблюдалось на данный момент ударов из ствольной артиллерии, но периодически прилетают дроны. На территорию самой ЗАЭС <...> с БПЛА последние два дня сбрасываются снаряды, — сообщил глава Администрации Энергодара Александр Волга.

В этот же день задержали корректировщика, наводившего беспилотник ВСУ на здание Администрации Энергодара. Напомним, 18 августа Росгвардия разоблачила двух сотрудников ЗАЭС, сливавших СБУ данные для корректировки ударов артиллерии ВСУ. А 2 сентября ещё один террорист в ходе задержания совершил самоподрыв с использованием гранаты. Если суммировать, то начиная с 18 июля противник регулярно атакует Запорожскую АЭС, одних только ударов из артиллерии и РСЗО насчитывается свыше сотни.

Эксперты по безопасности отмечают, что различие в методах проникновения на станцию говорит о том, что у Киева кончаются варианты: взять АЭС в лобовую, штурмом у них не выходит, однако отказаться от захвата объекта они по-прежнему не могут.

8 сентября глава Администрации Энергодара Александр Волга подчеркнул, что на новом заседании МАГАТЭ должны решить, как будет работать станция. С учётом того что все "семь столпов ядерной безопасности" были нарушены, от комиссии требовались чёткие шаги.

— Любая атака на АЭС сама по себе самоубийственна, и я надеюсь, что эти атаки прекратятся, — заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. По мнению российской стороны, после двух месяцев непрерывных атак ВСУ на режимный объект этих слов явно недостаточно.

По словам президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова, МАГАТЭ со своей компромиссной позицией не внесла никакой ясности в вопрос с ЗАЭС. Он отметил, что Запорожская АЭС — вишенка на торте киевского плана с ядерной провокацией.

На сегодняшний момент это единственное, чем Киев может провоцировать, грозить не только России. Что-нибудь в украинском обществе сдвинулось с мёртвой точки после катастрофических потерь? Они уже теряют сыновей, братьев, мужей, но ничего не меняется. Они готовы радиацию, извините за грубое выражение, "жрать ложками", только бы навредить и насолить России. Вот в чём проблема. Поэтому все эти десанты, которые они бросают, это такая чисто политическая и информационная платформа для того, чтобы показать, что они готовы на всё. Мы тоже понимаем, что для них это главное, и поэтому получить ЗАЭС они ни физически, ни политически не смогут Сергей Гончаров Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"

При этом с военной и тактической точек зрения такой десант — чистое самоубийство.

На сегодняшний момент очевидна тупость этого десанта. Я не представляю, как можно руководить такими людьми, которых можно отправлять в бой тысячами, за это не отвечая. Если Киев готов положить каждого украинца за европейскую демократию, у них явно что-то с головой не в порядке Сергей Гончаров Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"

В настоящий момент ситуация под Энергодаром стабилизирована, все российские подразделения находятся в состоянии максимальной боевой готовности.

Фото © ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka Почему ВСУ, несмотря на потери, продолжают попытки захватить Запорожскую АЭС? 0 Хотят взять её под контроль Отвлекают Армию России от главных направлений Чтобы устроить ядерную катастрофу и обвинить Россию

Авторы Сергей Андреев