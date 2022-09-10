Наводчик ВСУ заявил, что Киев обстреливал жилые кварталы в Запорожской области

"Я точно слышал, что были прилёты с Никополя к нам на Консервный (жилой район города. — Прим. Лайфа) , пострадали дома многоэтажные, гаражи, машины, благо люди оттуда уехали. Стреляли по церкви. Это ненормальное явление, когда страдают от обстрелов украинских военных", — сказал наводчик.

По словам Архипенко, он отдавал себе отчёт, что переданные им координаты направлялись ВСУ и СБУ. Наводчик также подчеркнул, что отныне не будет так делать, потому что видел, какие бывают последствия. В телефоне Архипенко была обнаружена переписка с его возможным куратором Артуром, которому отсылались точки на Google Maps предположительно артиллерийских позиций ВС РФ. Наводчик также сообщал о виде вооружений, но из-за неточности этих координат удары наносились по гражданской инфраструктуре. А всё из-за того, что Украина хаотично обстреливала населённые пункты, где отсутствуют расположения российских силовиков. Также среди документов наводчика были найдены конспекты с военной подготовкой, а ещё — военный билет, который подтверждает участие Архипенко в карательной операции Украины против жителей Донбасса.