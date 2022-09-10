Наводчик ВСУ заявил, что Киев обстреливал жилые кварталы в Запорожской области
Украинский наводчик Архипенко сообщил об ударах ВСУ по гражданским объектам в Запорожье
Вооружённые силы Украины обстреливали гражданские объекты в Каменке-Днепровской в Запорожской области. Не исключено, что удары наносились по наводке их информаторов, сообщил задержанный ВС РФ бывший участник боевых действий в Донбассе на стороне ВСУ Борис Архипенко в беседе с РИА "Новости".
"Я точно слышал, что были прилёты с Никополя к нам на Консервный (жилой район города. — Прим. Лайфа), пострадали дома многоэтажные, гаражи, машины, благо люди оттуда уехали. Стреляли по церкви. Это ненормальное явление, когда страдают от обстрелов украинских военных", — сказал наводчик.
По словам Архипенко, он отдавал себе отчёт, что переданные им координаты направлялись ВСУ и СБУ. Наводчик также подчеркнул, что отныне не будет так делать, потому что видел, какие бывают последствия. В телефоне Архипенко была обнаружена переписка с его возможным куратором Артуром, которому отсылались точки на Google Maps предположительно артиллерийских позиций ВС РФ. Наводчик также сообщал о виде вооружений, но из-за неточности этих координат удары наносились по гражданской инфраструктуре. А всё из-за того, что Украина хаотично обстреливала населённые пункты, где отсутствуют расположения российских силовиков. Также среди документов наводчика были найдены конспекты с военной подготовкой, а ещё — военный билет, который подтверждает участие Архипенко в карательной операции Украины против жителей Донбасса.
Ранее два человека погибли и пятеро ранены в результате удара ВСУ по парку в центре Донецка. По информации мэра города Алексея Кулемзина, удар пришёлся по конечной троллейбусной остановке в районе магазина "Изумруд".
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