ВСУ обстреляли парк в центре Донецка в Ворошиловском районе, в результате чего двое погибли и как минимум пять человек получили ранения. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Момент обстрела остановки рядом с магазином "Изумруд". Видео © Twitter / Itpalpalich

По информации мэра Донецка Алексея Кулемзина, удар пришёлся по конечной троллейбусной остановке в районе магазина "Изумруд". На кадрах с места событий видно, как мирные жители бегут в укрытие, опасаясь новых атак. На тротуаре возле парка лежат пострадавшие, видны следы крови, на место прибыли машины скорой помощи.