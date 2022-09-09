Два человека погибли и пятеро ранены в результате удара ВСУ по парку в центре Донецка
ВСУ обстреляли парк в центре Донецка в Ворошиловском районе, в результате чего двое погибли и как минимум пять человек получили ранения. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Момент обстрела остановки рядом с магазином "Изумруд". Видео © Twitter / Itpalpalich
По информации мэра Донецка Алексея Кулемзина, удар пришёлся по конечной троллейбусной остановке в районе магазина "Изумруд". На кадрах с места событий видно, как мирные жители бегут в укрытие, опасаясь новых атак. На тротуаре возле парка лежат пострадавшие, видны следы крови, на место прибыли машины скорой помощи.
Ранее Лайф писал, что украинские военные перестали стрелять по Запорожской АЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии, перейдя на тактику сброса снарядов с беспилотников.
Twitter / Itpalpalich