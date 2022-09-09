Пушилин вручил первым семьям ключи от квартир в новых домах в Мариуполе

Глава ДНР Денис Пушилин вручил ключи первым новосёлам в микрорайоне "Невский" в Мариуполе, который возводится военно-строительной компанией Минобороны РФ. В общей сложности в сентябре здесь будут сданы три дома.

Глава ДНР Денис Пушилин вручил квартиры новосёлам в Мариуполе. Видео © t.me / PRO_ Республику

"Вручил сегодня ключи восьми семьям, которые потеряли жильё в ходе военных действий, среди них — одна семья многодетная. К сдаче в сентябре 2022 года подготовлено три дома, это 278 квартир", — сказал он.

Новостройка в Мариуполе. Фото © Донецкое агентство новостей

Пушилин лично осмотрел новое жильё. Это пятиэтажки на западе города, где раньше были разрушенные дома и чистое поле. Здания сданы уже с внутренней отделкой, интерьеры выполнены в светлых тонах. Возле домов — игровые спортивные площадки с прогулочными аллеями и клумбами, отмечает Донецкое агентство новостей.