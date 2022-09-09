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9 сентября, 16:41

Пушилин вручил первым семьям ключи от квартир в новых домах в Мариуполе

<p>Глава ДНР Денис Пушилин на церемонии вручения ключей новым жильцам в Мариуполе. Фото © <a href="https://t.me/PRO_respubliku/13195" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PRO_ Республику</a></p>

Глава ДНР Денис Пушилин на церемонии вручения ключей новым жильцам в Мариуполе. Фото © PRO_ Республику

Глава ДНР Денис Пушилин вручил ключи первым новосёлам в микрорайоне "Невский" в Мариуполе, который возводится военно-строительной компанией Минобороны РФ. В общей сложности в сентябре здесь будут сданы три дома.

Глава ДНР Денис Пушилин вручил квартиры новосёлам в Мариуполе. Видео © t.me / PRO_ Республику

"Вручил сегодня ключи восьми семьям, которые потеряли жильё в ходе военных действий, среди них — одна семья многодетная. К сдаче в сентябре 2022 года подготовлено три дома, это 278 квартир", — сказал он.

Новостройка в Мариуполе. Фото © Донецкое агентство новостей

Новостройка в Мариуполе. Фото © Донецкое агентство новостей

Пушилин лично осмотрел новое жильё. Это пятиэтажки на западе города, где раньше были разрушенные дома и чистое поле. Здания сданы уже с внутренней отделкой, интерьеры выполнены в светлых тонах. Возле домов — игровые спортивные площадки с прогулочными аллеями и клумбами, отмечает Донецкое агентство новостей.

Санкт-Петербург участвует в восстановлении инфраструктуры Мариуполя

Санкт-Петербург участвует в восстановлении инфраструктуры Мариуполя

Ранее сообщалось, что до конца 2022 года Россия планирует восстановить примерно 1300 многоквартирных домов и более 14 тысяч ИЖС в Донбассе. А в Мариуполе за этот период планируется построить 100 тысяч квадратных метров для 15 тысяч человек.

Татьяна Миссуми

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