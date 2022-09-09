Бойцы ВСУ написали полное ужаса обращение о "страшном замесе" под Купянском
Бойцы ВСУ ужаснулись от "страшного замеса" под Купянском и "поганого ощущения засады"
Боец ВСУ. Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov
Вооружённые силы Украины продолжают нести огромные потери из-за провальных попыток пойти в контрнаступление. На этот раз поражение зафиксировано под Купянском, где, как утверждает 93-я отдельная механизированная бригада ВСУ "Холодный яр", наблюдается "страшный замес". Подразделение поделилось ужасом от происходящего в своём телеграм-канале.
"Под Купянском идёт замес, страшнее Балаклейского. Потери несём тяжёлые. Противник аэромобильным способом перебрасывает кучу резервов... Авиация буквально не слезает с неба. Слыша об этом, на душе возникает поганое ощущение засады... Твою мать, если всё это реально окажется засадой стратегического уровня", — говорится в сообщении мехбригады.
К слову, страх бойцов ВСУ оправдан. Союзные силы перебрасывают подкрепление к Купянску и Изюму с помощью вертолётов Ми-26. По словам военкора Евгения Поддубного, вертушки доставляют в эти районы бронетехнику и личный состав, чтобы подальше "отбросить противника и не допустить дальнейших прорывов". А Минобороны показало видео переброски российских войск на Харьковское направление. На кадрах виднеется колонна с БТР-82А и грузовики с буксируемыми гаубицами Д-20.