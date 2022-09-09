Вооружённые силы Украины продолжают нести огромные потери из-за провальных попыток пойти в контрнаступление. На этот раз поражение зафиксировано под Купянском, где, как утверждает 93-я отдельная механизированная бригада ВСУ "Холодный яр", наблюдается "страшный замес". Подразделение поделилось ужасом от происходящего в своём телеграм-канале.

"Под Купянском идёт замес, страшнее Балаклейского. Потери несём тяжёлые. Противник аэромобильным способом перебрасывает кучу резервов... Авиация буквально не слезает с неба. Слыша об этом, на душе возникает поганое ощущение засады... Твою мать, если всё это реально окажется засадой стратегического уровня", — говорится в сообщении мехбригады.