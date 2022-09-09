Минобороны показало видео переброски российских войск на Харьковское направление

Российские войска начали перебрасывать бронетехнику и живую силу на Харьковское направление. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.

ВС РФ перебрасывают бронетехнику на Харьковское направление. Видео © Минобороны России

Вооружённые силы РФ стягивают дополнительные силы для отражения контрнаступления украинских боевиков. Так, на кадрах виднеется колонна с БТР-82А и грузовики с буксируемыми гаубицами Д-20.