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9 сентября, 09:50
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В Кремле отказались комментировать ситуацию вокруг Балаклеи

Песков переадресовал в Минобороны вопросы о ходе специальной военной операции и ситуации вокруг Балаклеи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о событиях в зоне специальной военной операции, в том числе о ситуации вокруг Балаклеи и других населённых пунктов Харьковской области. Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами в пятницу.

"Что касается хода специальной военной операции, это к моему коллеге — [Игорю] Конашенкову — в Министерство обороны", — заявил сотрудникам прессы представитель Кремля.

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Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо. По словам главы администрации региона Виталия Ганчева, этот населённый пункт Харьковской области остаётся под контролем российских военных. Тем не менее накануне вечером в Харьковскую область начали перебрасывать резервные соединения Вооружённых сил России, по всей линии соприкосновения продолжаются бои.

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ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Александр Юнашев

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