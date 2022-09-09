ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 сентября 2022, 09:50
11697

В Кремле отказались комментировать ситуацию вокруг Балаклеи

Песков переадресовал в Минобороны вопросы о ходе специальной военной операции и ситуации вокруг Балаклеи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о событиях в зоне специальной военной операции, в том числе о ситуации вокруг Балаклеи и других населённых пунктов Харьковской области. Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами в пятницу.

"Что касается хода специальной военной операции, это к моему коллеге — [Игорю] Конашенкову — в Министерство обороны", — заявил сотрудникам прессы представитель Кремля.

Почему наступление ВСУ начало буксовать в самый решающий момент
Почему наступление ВСУ начало буксовать в самый решающий момент

Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо. По словам главы администрации региона Виталия Ганчева, этот населённый пункт Харьковской области остаётся под контролем российских военных. Тем не менее накануне вечером в Харьковскую область начали перебрасывать резервные соединения Вооружённых сил России, по всей линии соприкосновения продолжаются бои.

BannerImage

ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar