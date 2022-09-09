В Кремле отказались комментировать ситуацию вокруг Балаклеи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о событиях в зоне специальной военной операции, в том числе о ситуации вокруг Балаклеи и других населённых пунктов Харьковской области. Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами в пятницу.